Koronawirus w kopalni Marcel w Radlinie. Zakażony pracownik szybowy. 20 osób w kwarantannie

Koronawirus w kopalni Marcel w Radlinie. Zakażony pracownik szybowy

Potwierdzono zakażenie koronawirusem u pracownika szybowego ruchu Marcel w Radlinie. Kopalnia należy do Polskiej Grupy Górniczej. Spółka wdrożyła niezbędne procedury bezpieczeństwa. Informacja o chorobie Covid-19 u jednego z pracowników dotarła do sztabu kryzysowego w niedzielę (5.04). Mężczyzna był w pracy po raz ostatni we wtorek (31.03). Obecnie znajduje się w szpitalu zakaźnym w Raciborzu.

Zgodnie z procedurami wdrożonymi w Polskiej Grupie Górniczej niezwłocznie powiadomiono o fakcie zakażenia osoby, które miały bezpośredni kontakt z pracownikiem w miejscy zatrudnienia. Łącznie kwarantannie poddano 20 osób. Sztab kryzysowy ruchu Marcel jest w stałym kontakcie ze służbami sanitarnymi. Ruch Marcel pracuje normalnie, nie odnotowano przerw w wydobyciu.

Przypomnijmy, w piątek (3.04) potwierdzono zakażenie koronawirusem u pielęgniarek obsługujących punkt opatrunkowy w KWK Rydułtowy. To pracownice firmy zewnętrznej. Kwarantannie poddano 8 osób.