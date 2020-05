Koronawirus w kopalniach. 242 zakażenia w Polskiej Grupie Górniczej i 18 w Jastrzębskiej Spółce Węglowej

Najwięcej chorych na Covid-19 na obecną chwilę jest w kopalni Jankowice. To obecnie 118 osób. Do pracy przychodzi nie więcej niż tysiąc pracowników z ponad 3 tys. załogi. Ruch Jankowice musi utrzymywać odstawę urobku z sąsiedniej kopalni Chwałowice. Oprócz tego wszelkie roboty zabezpieczające mają na celu zapewnienie prawidłowej wentylacji, ochrony przeciwpożarowej oraz odwodnienia wyrobisk górniczych.

Sztab Kryzysowy Polskiej Grupy Górniczej podjął decyzję o przedłużeniu okresu wstrzymania produkcji w kopalniach Murcki Staszic i ROW Ruch Jankowice do 10 maja. Produkcję ograniczono tam 27 kwietnia. Powodem jest duża zachorowalność, ale i wysoka absencja pracowników sięgająca od 60 do ponad 70 procent (l4, kwarantanna, opieka itp.). Koronawirus sparaliżował tam wydobycie węgla.

Sporym problemem okazały się powroty do pracy zdrowych pracowników Jankowic po dwóch tygodniach odosobnienia na kwarantannie. Władze kopalni apelują do pracowników o nieuleganie panice. Zgodnie z przepisami warunkiem zakończenia kwarantanny i dopuszczenia do pracy jest bowiem uzyskanie negatywnego wyniku testów na obecność koronawirusa. Dla pracowników uruchomiono kilka wymazobusów, która mają przyspieszyć pobieranie próbek i same badania. Od samych górników słyszymy jednak, że procedury się przeciągają. Wielu z nich długo czeka nie na sam wynik, ale na pobranie wymazu.

Tymczasem w PGG wciąż nie osiągnięto porozumienia w sprawie skróconego tygodnia pracy i obniżki wynagrodzeń o 20 proc. Decyzja związków ma być znana w najbliższych dniach.