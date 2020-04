Koronawirus w szpitalu w Wodzisławiu Śl. Coraz więcej wyników negatywnych, które jednak spływają bardzo powoli

Dobre wieści docierają do nas ze szpitala w Wodzisławiu Śl., gdzie w ostatnich dniach pojawiło się ognisko zakażeń koronawirusem. Do placówki powoli, ale spływają wyniki kolejnych testów, wszystkie są negatywne. Szpital w Wodzisławiu Śl. do czasu zakończenia postępowania epidemiologicznego wstrzymał odwiedziny.

Koronawirus się nie rozprzestrzenia Do szpitala w Wodzisławiu Śl. wolno, ale docierają systematycznie wyniki pobranych wymazów od pacjentów i personelu medycznego. - Spośród pobranych wcześniej wymazów uzyskano 35 wyników, wszystkie okazały się negatywne. W dalszym ciągu trwa postępowanie epidemiologiczne, zmierzające do ustalenia, w oparciu o uzyskane wyniki badań, kręgu osób narażonych na zakażenie - wyjaśnia Krzysztof Kowalik, dyrektor szpitala w Wodzisławiu Śl. W niedzielę (5.04) od pacjentów, jak i personelu medycznego pobrano kolejne próbki do badań. Problemem jest jednak przepustowość laboratoriów. Do naszej redakcji docierają sygnały, że u części personelu wymazy pobrano w piątek (3.04) i wyników nie było w niedzielę po godz. 19. - W związku z zaistniałą sytuacją wszyscy siedzą w domach, nie zarabiają, a szpital jest zamknięty. Czy to na tym ma polegać? Przecież oni powinni mieć wyniki maksymalnie po 12 godzinach, w końcu teraz są potrzebni jak nikt inny - przyznaje zainteresowana osoba.

Jak udało nam się dowiedzieć, często do placówki spływają co jakiś czas 2-3 wyniki. Wszystko trwa powoli. To bardzo trudna sytuacja dla poddanych w kwarantannie i ich rodzin. Żyją w stresie i niepewności. To też duży problem dla systemu ochrony zdrowia w regionie. Szpital w Wodzisławiu Śl. nie może obecnie przyjmować pacjentów. Najpierw należy zakończyć postępowanie epidemiologiczne i uzyskać wyniki testów na obecność koronawirusa. W samej placówce do przebadania jest około 160 osób. To pacjenci i personel medyczny. - Idealną sytuacją byłoby zamknąć szpital, pobrać wymazy od wskazanych osób i w ciągu kilkunastu godzin otrzymać wynik. To jednak nie zależy od nas - mówi Krzysztof Kowalik, dyrektor szpitala w Wodzisławiu Śl.

To problem przepustowości laboratoriów (gdzie pracownicy robią co mogą) do których trafiają wymazy. Obecnie w woj. śląskim wykonuje się dziennie 500-600 testów. Tylko w jednym dniu 160 wymazów z Wodzisławia Śl. stanowiłyby często prawie 1/4 wszystkich próbek. A gdzie pozostała część województwa, gdzie w niektórych miejscach też są poważne ogniska koronawirusa?

To poważne wyzwanie systemowe dla ministerstwa zdrowia i służb sanitarnych i wojewody. Eksperci nie mają wątpliwości, że konieczne jest zwiększanie liczby testów. Ważna jest też systematyczna kontrola pacjentów i personelu szpitali, nie tylko zakaźnych. Bo to obecnie m.in. placówki służby zdrowia powodują znaczny wzrost zakażeń. Jak słyszymy, często przez braki w środkach ochrony osobistej. Czasem zawodzą procedury i ludzie. Bardzo dużym problemem są bezobjawowi zakażeni koronawirusem. Dla całego systemu ochrony zdrowia kluczową sprawą jest nie tylko sam fakt wykonywania systematycznych testów, ale także jak najszybszy wynik. Wszystko po to, aby odblokować brakującą kadrę medyczną i placówki. Koronawirus w Wodzisławiu Śl. 47 zakażeń w szpitalu W szpitalu w Wodzisławiu Śl. potwierdzono 47 przypadków zakażeń koronawirusa. W sobotę (4.04) przyhamował wzrost, który był obserwowany od wtorku (31.03). Najpierw zakażenie stwierdzono u jednego z pacjentów oddziału chirurgii ogólnej. W czwartek (2.04) dotarła część wyników wykonanych już wcześniej testów personelowi i pacjentom. Wówczas okazało się, że zakażonych jest przynajmniej 31 osób. W piątek (3.04) liczba ta wynosiła już 46.

W sobotę (4.04) wzrost znacznie przyhamował. To tylko jeden przypadek. Do tej pory koronawirusa stwierdzono w sumie u 20 pacjentów i 27 pracowników szpitala w Wodzisławiu Śl. To nie oznacza, że się to nie zmieni (choć nie musi, bo są też wyniki negatywne).

- Wszyscy pacjenci z wynikiem pozytywnym zostali przewiezieni do jednoimiennych szpitali zakaźnych - wyjaśnia Krzysztof Kowalik, dyrektor szpitala w Wodzisławiu Śl. Pomieszczenia szpitala poddano dezynfekcji. Zaostrzono też rygory sanitarno-epidemiologiczne na pozostałych oddziałach. Kto jest był źródłem zakażenia? Skąd wziął się koronawirus w szpitalu w Wodzisławiu Śląskim? W dalszym ciągu trwa postępowanie epidemiologiczne, dzięki któremu nadzorem mają zostać objęte narażone osoby. Na początkowym etapie uważano, że wszystko zaczęło się od jednego z pacjentów oddziału chirurgii ogólnej. To on jako pierwszy gorączkował. Pacjenta odizolowano i poddano testowi obecność koronawirusa. We wtorek (31.03) wynik okazał się pozytywny.

Z każdym kolejnym dniem słychać głosy, że nie on lub tylko nie on mógł być źródłem zakażenia. Wskazywać ma na to gwałtowna liczba pozytywnych wyników przy zachowaniu środków ostrożności. Nie bez znaczenia jest też fakt, że mężczyzna przebywał w wodzisławskiej lecznicy około dwa tygodnie. - Jeśli zaraził się zanim trafił do szpitala, to trochę za długo rozwijała się choroba. Zwłaszcza u osoby w podeszłym wieku - twierdzi nasz rozmówca. Postępowania wyjaśniającego nie ujawnia też to, że wszyscy ze szpitala w Wodzisławiu Śl. - poza wspomnianym pacjentem - z pozytywnym wynikiem nie wykazywali dotąd objawów i czują się dobrze. Tak więc, nie jest wykluczone, że koronawirus do szpitala trafił "za pomocą" bezobjawowej osoby. Wstrzymano przyjęcia do odwołania Z powodu zaistniałej sytuacji 2 kwietnia czasowo zawieszone zostały przyjęcia pacjentów w Izbach Przyjęć oraz we wszystkich oddziałach szpitalnych w Wodzisławiu Śl. i Rydułtowach do odwołania, za wyjątkiem Oddziału Pediatrii w Rydułtowach oraz Poradni POZ Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu i Rydułtowach. Taki stan potrwa do zakończenia postępowania epidemiologicznego i czasu uzyskania wyników od wszystkich osób przebywających w szpitalu.

To oznacza, że w Subregionie Zachodnim obejmującym powiaty raciborski, rybnicki, wodzisławski i miasta Jastrzębie-Zdrój i Żory czynne pozostały 3 z 5 szpitali. Tymczasowo z "sieci" wypadły szpitale w Raciborzu (przekształcony w całości na zakaźny) i Wodzisławiu Śl. (koronawirus i postępowanie epidemiologiczne). Pacjenci w pilnych przypadkach kierowani są m.in. do Jastrzębia-Zdroju, Rybnika i Żor. Gdzie po poradę? Czasowo zawieszono udzielanie świadczeń zdrowotnych w Zespole Poradni Specjalistycznych w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim do odwołania. Powyższe podyktowane jest uzyskaniem pozytywnych wyników testów na obecność wirusa SARS-CoV-2 wśród personelu oraz pacjentów oraz wiążącą się z tym koniecznością przeprowadzenia dochodzenia epidemiologicznego celem zapobieżenia rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19 - czytamy w komunikacie. Pacjenci wymagający pilnej porady lekarskiej proszeni są o zwrócenie się do poradni specjalistycznych znajdujących się w ościennych ośrodkach. Poniżej adresy wraz z numerami telefonów kilku wybranych poradni specjalistycznych

