Koronawirus w szpitalu w Wodzisławiu Śl. Matki z dziećmi czekają na wyjście ze szpitala. "Wyniki testów spływają powoli"

50 zakażeń koronawirusem w szpitalu w Wodzisłąwiu Śl.

Do 50 wzrosła liczba zakażeń koronawirusem w szpitalu w Wodzisławiu Śl. To 28 pracowników personelu i 22 pacjentów. Chorzy zostali przetransportowani do szpitali z oddziałami zakaźnymi. Personel, który mógł, wrócił do domu na leczenie i kwarantannę. Część osób, która nie chciała narażać bliskich na zakażenie zamieszkała tymczasowym odizolowana na terenie szpitala w Rydułtowach.

Szpital jest zamknięty i trwa tam postępowanie epidemiologiczne. Na dwóch oddziałach w dalszym ciągu trwają oczekiwania na wyniki badań testowych, które będą określały dalszy sposób postępowania, w tym w szczególności konieczność wykonywania kolejnych wymazów.

Tymczasem do naszej redakcji docierają sygnały rozgoryczonych rodzin pacjentów, którzy ze względu na sytuację zostali "uwięzieni" w lecznicy.