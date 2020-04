Koronawirus w Wodzisławiu Śl. Pusto i cicho na na ulicach i w parkach

Koronawirus w Żorach. Patrole policji i WOT

Sobota, słońce, kilkanaście stopni powyżej kreski. W Rodzinnym Parku Rozrywki w Wodzisławiu Śląskim nikt nie biegał, ani nie jeździł na rowerze czy na rolkach po ścieżkach pomiędzy trzema największymi wodzisławskimi osiedlami. Cicho było też na olbrzymim placu zabaw.

Nic dziwnego. Rozprzestrzenia się groźny koronawirus. Władze miasta prewencyjnie zamknęły wejścia do parku rozrywki. Ścieżką od ul. Pośpiecha do Trzech Wzgórz dojdziemy, ale potem musimy już opuścić teren parku.

Dzieci nie widać nawet osiedlowych placach zabaw przed blokami wielkich osiedli w Wodzisławiu Śl. Często huśtawki czy ślizgawki owinięte są biało-czerwonymi taśmami. Czekają na lepsze czasy.

"Zamknięte do odwołania"

Barierki i taśmy odgradzają też wejście do parku miejskiego w centrum Wodzisławia Śl. Podobnie jest na Balatonie. Pusto jest też w okolicach rynku. Złośliwi powiedzą - jak zawsze. Nie, jest inaczej. Ludzi można policzyć na palcach jednej ręki. W oczy rzucają się kartki w witrynach i na drzwiach wejściowych niektórych sklepów, salonów urody czy knajp. "Zamknięte do odwołania", "Dania tylko na wynos", "Do środka mogą wejść tylko dwie osoby". Za niektórymi kryją się już problemy i ludzkie dramaty. Raczej pewne jest, że w centrum znów przybędzie lokali na wynajem.