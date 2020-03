Koronawirus w Wodzisławiu Śl.: W celu zmniejszenia ogólnego ryzyka rozpowszechniania się koronawirusa, wprowadzamy zmiany w bezpośredniej obsłudze interesantów. Dotyczą one w szczególności tych wydziałów, które dziennie odwiedza znaczna liczba klientów. Nikogo nie powinno dziwić widok urzędników w rękawiczkach czy pojemniki z płynami do dezynfekcji. - Apelujemy też do mieszkańców i ich zdrowego rozsądku: do urzędu przychodźcie w ostateczności - słyszymy.

Koronawirus w Wodzisławiu Śl.: Apel urzędników Unikanie dużych skupisk ludzkich to podstawowa zasada zapobiegania epidemiom. Tymczasem przez siedziby lokalnych urzędów codziennie przewijają się tysiące osób. To więcej niż w placówkach ochrony zdrowia czy aptekach. Z tego powodu w trosce o zdrowie własne i innych najlepiej wizytę w urzędzie odłożyć. Gdy jednak nie jest możliwe, warto spróbować załatwić sprawę elektronicznie. Podpisy elektroniczne, profile zaufane – to funkcjonalności, których coraz więcej osób używa. Warto z nich skorzystać w relacjach z urzędem. Jeśli jednak takiej możliwości nie ma – lepiej najpierw skonsultować się telefonicznie, ustalić wizytę i przybyć do urzędu na konkretny dzień i godzinę. Wszystko po to, by czas przebywania w urzędzie ograniczyć do niezbędnego minimum. Gdy jest się już w urzędzie, należy przestrzegać zasad w nim obowiązujących, a te z powodu groźby rozprzestrzenienia się koronawirusa w ostatnim czasie uległy zmianom – również w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śl. W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców i pracowników, we wszystkich punktach obsługi klienta wprowadzono zasadę obsługi jednej osoby przy stanowisku.

Uprasza się też mieszkańców o zachowanie bezpiecznych dystansów pomiędzy poszczególnymi osobami (co najmniej metr). Koronawirus w Wodzisławiu Śl.: Urzędnicy w rękawiczkach, dezynfekcja biurek Klienci urzędu nie powinni się również dziwić na widok urzędników w rękawiczkach ochronnych czy osób, które będą dezynfekować blaty, stoliki, kontuary itp. Od czasu do czasu mieszkańcy mogą być też świadkami dezynfekcji całych biur. Prosimy o zrozumienie i o niepanikowanie. Robimy to nie dlatego, że podejrzewamy kogoś o chorobę, ale po to, by maksymalnie ograniczyć ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa.

Środki ostrożności w Urzędzie Miasta w Wodzisławiu Śl. Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną dotyczącą koronawirusa SARS-CoV-2, Urząd Miasta w Wodzisławiu Śląskim podjął środki zapobiegawcze. Sanitariaty oraz klamki urzędu spryskiwane są płynami dezynfekującymi, dostępne są również mydła antybakteryjne w toaletach urzędu.

Biuro Zarządzenia Kryzysowego poinformowało jednostki miejskie o zachowaniu środków bezpieczeństwa i na bieżąco monitoruje zaistniałą sytuację. W celach zapobiegawczych, pomieszczenia urzędu jak i placówki podległe, w których skupia się największa ilość ludzi (Biuro Obsługi Klienta, Urząd Stanu Cywilnego, Wydział Spraw Obywatelskich, Wydział Podatkowy, Straż Miejska, Wodzisławski Dworzec Kolejowy) spryskiwane są płynami dezynfekującymi. - Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną dotyczącą, jako pracownicy instytucji publicznej, rekomendujemy, by ze względów bezpieczeństwa ograniczyć załatwianie spraw w Urzędzie Miasta do minimum. Sprawy załatwiajmy głównie: telefonicznie, mailowo, epuapem. Zachęcam Was też do śledzenia strony internetowej urzędu, gdzie na bieżąco będziemy przekazywać informacje dotyczące sytuacji w mieście - tłumaczy Mieczysław Kieca, prezydent Wodzisławia Śl. Co musisz wiedzieć o koronawirusie Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w regionie, w którym występuje koronawirus i zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem, to bezzwłocznie powiadom telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego (w tym celu nie korzystaj z komunikacji publicznej). Nie zgłaszaj się do przychodni POZ!

Skorzystać można z całodobowej infolinii Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wodzisławiu Śląskim, która jest dostępna pod numerem telefonu: 601 499 841. Najważniejsze zalecenia: Często myj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu, używaj płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%).

Podczas kaszlu i kichania zakryj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – natychmiast wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu – płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%).

Zachowaj co najmniej 1 metr odległości między sobą a innymi ludźmi, szczególnie tymi, którzy kaszlą, kichają i mają gorączkę.

Unikaj dotykania oczu, nosa i ust



Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem. Ciężki przebieg choroby obserwuje się u ok.15-20% osób. Do zgonów dochodzi u 2-3% osób chorych. Prawdopodobnie dane te zawyżone, gdyż u wielu osób z lekkim przebiegiem zakażenia nie dokonano potwierdzenia laboratoryjnego. Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze, z obniżoną odpornością, którym towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Przypominamy też, że Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wodzisławiu Śl. uruchomiła całodobową infolinię. Pod numerem 601-499-841 można uzyskać informacje na temat koronawirusa i tego, jak się zachować.

