Koronawirus w Wodzisławiu Śl. We dwójkę grali w tenisa, a kolegę postawili na "czatach"

We dwójkę grali w tenisa, a trzeciego postawili na "czatach"

Po wprowadzonych zmianach dotyczących ograniczeń w poruszaniu się i grupowaniu osób, policjanci każdego dnia dbają o to, by mieszkańcy przestrzegali nowe zalecenia związane z pandemią. Mundurowi sprawdzają nie tylko, czy osoby objęte kwarantanną przestrzegają jej zasad, ale także to, czy mieszkańcy stosują się do nowych wytycznych.

Z policyjnych radiowozów kierowane są komunikaty nawołujące do niegromadzenia się i pozostania w domach dla własnego bezpieczeństwa. Stróże prawa sprawdzają okolice, gdzie może dochodzić do grupowania się osób np. parki, place zabaw, skwery, siłownie „pod chmurką”, dworce, czy boiska.

W niedzielę (29.03) po południu mundurowi zostali wezwani na ulicę Bogumińską w Wodzisławiu Śl., gdzie na obiekcie sportowym otwarte zostały korty tenisowe i gdzie gromadzą się ludzie.