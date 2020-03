Koronawirus w Wodzisławiu Śl.: Zakaz odwiedzin w szpitalach i w Domu Pomocy Społecznej.

Jak wielokrotnie zapewniał dyrektor szpitale w Rydułtowach i Wodzisławiu Śl. są przygotowane na ewentualne zagrożenie. Jest przygotowane pomieszczenie, gdzie osoba z podejrzeniem mogłaby poczekać do czasu transportu. Kombinezony i środki ochrony indywidualne zostały przejrzane i przygotowane na wypadek takiego zagrożenia.

Już kilka dni temu wprowadzono znaczące ograniczenia w odwiedzinach pacjentów w szpitalach w Wodzisławiu Śl. i Rydułtowach. Taka możliwość była tylko w godz. 16-18. Obowiązywała zasada "jeden odwiedzający do jednego pacjenta raz dziennie". Teraz postanowiono podejść o krok dalej.

- To w trosce o dobro i zdrowie pacjentów, personelu medycznego i odwiedzających - argumentuje dyrekcja.

Do obiektów Domu nie są wpuszczane osoby, których stan wskazuje na podejrzenie choroby, a także inne osoby postronne. Na teren placówki wpuszczane są wyłącznie osoby niezbędne dla normalnego funkcjonowania placówki, jak dostawcy czy usługodawcy. Wszystkie te osoby zobowiązane są do bezwzględnej dezynfekcji rąk.

W Domu obowiązuje zaostrzony reżim sanitarny. Do odwołania wprowadzono zakaz odwiedzin. Na terenie obiektu zlokalizowano dodatkowe punkty dezynfekcji rąk. W celu ograniczenia ryzyka pocztę mieszkańcom dostarczają pracownicy DPS, a nie listonosz.

- Sytuacją bez precedensu. Wymaga ona od nas odpowiedzialności i rozsądku. Troszczmy się o siebie, ale przede wszystkim o najsłabszych i najbardziej narażonych na zakażenie i groźny przebieg choroby. Bądźmy rozsądni, ale też opanowani. Panika, strach – to nie są najlepsi doradcy w tym trudnym czasie - zwraca się Mieczysław Kieca.

- Pamiętajmy, że zalecana w wielu wypadkach praca zdalna to nie dodatkowy urlop. Podobnie jest z czasowym zamknięciem placówek oświatowych – to nie są przedwczesne wakacje. To próba zatrzymania rozprzestrzeniania się koronawirusa. Potraktujmy ją bardzo poważnie! Jeśli tylko możemy, zostańmy w domach - dodaje Mieczysław Kieca.

Eliminacje powiatowe do 65. OKR odwołane

Zaplanowane na 16 marca eliminacje powiatowe do 65. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego zostają zawieszone. Informację o nowym terminie konkursu można będzie znaleźć na stronie www.powiatwodzislawski.pl oraz pod numerem telefonu 32 4120949

Punkty porad w Gorzycach i Rydułtowach zawieszone

Z powodu zamknięcia ośrodków kultury, działalność punktów bezpłatnych porad prawnych w Gorzycach i w Rydułtowach, mieszczących się w siedzibach tamtejszych ośrodków, zostaje zawieszona. - O ponownym uruchomieniu punktów będziemy informować - dodają urzędnicy.