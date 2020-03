Koronawirus w Wodzisławiu Śląskim. Dezynfekcje w budynkach. Odwoływane są też wydarzenia, ograniczone odwiedziny w szpitalu

Po godz. 10 premier Mateusz Morawiecki poinformował, że zajęcia odwołane zostaną we wszystkich placówkach oświatowych w Polsce. Zajęcia zostaną zawieszone na dwa tygodnie. Lekcji nie będzie już od czwartku (12.03), ale przez dwa dni będzie możliwość pozostawienia dziecka pod opieką wychowawców w przedszkolach i szkołach podstawowych. W poniedziałku placówki będą zamknięte. Działalność zawieszą też placówki kulturalne i rozrywkowe: muzea, kina, domy kultury (m.in. Wodzisławskie Centrum Kultury). Więcej informacji poniżej.

Szpital w Wodzisławiu Śl. ogranicza odwiedziny

W szpitalach w Wodzisławiu Śl. i Rydułtowach wciąż możliwe są odwiedziny chorych, ale wprowadzono znaczące ograniczenia. Taka możliwość jest tylko w godz. 16-18. Obowiązuje zasada "jeden odwiedzający do jednego pacjenta raz dziennie". Musi to być osoba pełnoletnia. Zaleca się rezygnację z odwiedzić bądź ich skracanie do absolutnego minimum. Kategorycznie zabrania się odwiedzin szpitala przez osoby zainfekowane (z kaszlem, gorączką, katarem). Zaznaczmy, w każdym momencie ordynator oddziału może zawiesić odwiedziny chorych.

Podobnie wygląda sytuacja przy Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej. Z pacjentem może się zgłosić tylko jedna pełnoletnia osoba. Nie może być pod wpływem alkoholu i innych środków psychoaktywnych. Taka osoba nie może też mieć objawów infekcji.