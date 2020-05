Koronawirus w województwie śląskim: 12 nowych zakażeń w i 5 kolejnych zgonów

W środę (6.05) po południu Ministerstwo Zdrowia podało najnowsze dane dotyczące koronawirusa w Polsce i w województwie śląskim. Dobrą informacją jest to, że nowych zakażeń nie ma tyle, ile w porannym raporcie. Wówczas w naszym regionie przybyło 145 chorych na Covid-19.

53 kolejnych mieszkańców zwalczyło koronawirusa. Tylko 4 z nich leczyło się w szpitalach zakaźnych, jeden przebywał w izolatorium w Goczałkowicach-Zdroju (65-letnia mieszkanka Częstochowy), pozostali dochodzili do zdrowia w swoich domach pod ścisłym nadzorem służb sanitarnych i lekarza zakaźnika. Najstarszy wyleczony mieszkaniec ma 98 lat (to mieszkaniec Bytomia), najmłodszy 8 - to mieszkanka powiatu lublinieckiego.

W województwie śląskim mamy obecnie 666 mieszkańców, którzy wyzdrowieli z Covid-19.

Pięć zgonów

Niestety, po południu dowiedzieliśmy się o pięciu kolejnych zgonach w województwie śląskim. To niemal połowa zmarłych z popołudniowego raportu, których w całym kraju było 11.

W szpitalach: w Raciborzu zmarli mężczyźni w wieku 61 i 63 lat, w Tychach kobieta w wieku 83 lat i mężczyzna w wieku 86 lat, a w Zawierciu umarł 82-latek.