KPP Wodzisław Śl.: Mieszkańcu, poznaj swojego dzielnicowego

Dzielnicowy to policjant, który doskonale zna dzielnice i osiedla, na których mieszkamy. To on nam pomoże w problemach, dlatego warto wiedzieć, do kogo zwrócić się o pomoc. Poznajcie dzielnicowych z Wodzisławia Śl. i powiatu wodzisławskiego. To ponad 30 funkcjonariuszy KPP Wodzisław służących pomocą mieszkańcom.

Tutaj policja udzieli pomocy Rejon działania Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śląskim obejmuje cały powiat wodzisławski, a podzielony jest następująco: Komenda Powiatowa Policji w Wodzisławiu Śląskim obejmuje działaniem miasto Wodzisław Ślaski, Gminę Marklowice i Gminę Mszana (tel. 478555200, tel. dyż. 478555255, komendant@wodzislaw.ka.policja.gov.pl)

Komisariat Policji w Gorzycach obejmuje Gminę Gorzyce, Gminę Godów i Gminę Lubomia (tel. 478555510, gorzyce@wodzislaw.ka.policja.gov.pl),

Komisariat Policji w Pszowie obejmuje miasto Pszów (tel. 478555610, pszow@wodzislaw.ka.policja.gov.pl),

Komisariat Policji w Radlinie obejmuje miasto Radlin (tel. 478555710, radlin@wodzislaw.ka.policja.gov.pl),

Komisariat Policji w Rydułtowach obejmuje miasto Rydułtowy (tel. 478555810, rydultowy@wodzislaw.ka.policja.gov.pl). Dla ułatwienia realizacji zadań, kontaktu mieszkańców z funkcjonariuszami, Wodzisław Śl. i powiat wodzisławski podzielono na rejony. W nich najlepiej rozeznani są właśnie dzielnicowi, których prezentujemy w galerii. Warto zapisać sobie kontakt i w razie potrzeby skorzystać z pomocy lub rady. Rząd znosi kolejne ograniczenia. Wideo