Kradł materiały na budowę swojego domu, bo... czuł się od tego uzależniony

Trop dzięki kamerom monitoringu

Policjanci z komisariatu w Rydułtowach już od jakiegoś czasu próbowali rozwiązać zagadkę związaną z kradzieżami materiałów budowlanych na terenie powiatu wodzisławskiego. Punktem wyjścia było włamanie do budynku gospodarczego jednej z firm zajmujące się usługami brukarskimi. To stamtąd nieznani sprawcy

zabrali agregat, piłę stołową, niwelatory oraz pompę do wody, a także kradzieży drewna konstrukcyjnego na szkodę firmy produkującej tężnie solankowe.

- Wykonując swoje czynności w tym analizy monitoringów policjanci wpadli na trop dotyczący pojazdu typu bus, którym miał poruszać się mężczyzna, przewożący przedmioty mogące pochodzić z kradzieży. 31-latek miał również posiadać działkę, na której jest rozpoczęta budowa i tam składować skradziony łup - relacjonuje nadkom. Marta Pydych z Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śl.

Skradzione materiały składował na... swoim placu budowy

W czwartek (28.05) policjanci z komisariatu w Rydułtowach oraz kryminalni w wodzisławskiej komendy pojechali pod ustalony wcześniej adres, gdzie zastali podejrzanego mężczyznę oraz jego wytypowany samochód. Mundurowi przedstawili mu postanowienie prokuratury dotyczące przeszukania pomieszczeń mieszkalnych oraz pojazdu. To nie było jednak konieczne, bo 31-latek wskazał policjantom działkę budowlaną, gdzie były ukryte elektronarzędzia pochodzące z kradzieży z włamaniem na szkodę firmy brukarskiej.