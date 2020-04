Kryzys w Wodzisławiu Śl. Przedsiębiorcy w trudnej sytuacji. W PUP zabrakło środków w ramach tarczy antykryzysowej

Wiele firm stanęło i potrzebna jest pomoc państwa. W przeciwnym razie przedsiębiorcy zostaną zmuszeni do zwalniania pracowników.

- Pomoc państwa jest obecnie niewystarczająca. Musi być szybka i prosta. Do tarczy antykryzysowej wydano książkę. Jak ma się w niej odnaleźć przedsiębiorca? Korzystanie z ulg i pomocy jest utrudnione. Wszyscy zostaliśmy na lodzie. Przesunięcie ZUS i dofinansowanie do wypłat pracowników jest niewystarczające. Jest przykład kosmetyczki. Ma 15 pracowników. Co jej z dopłat, jak zakład nieczynny, a ludziom musi płacić? Licząc na podstawie minimalnej potrzebuje ok. 60 tys. zł miesięcznie na wypłaty. Państwo pokryje 40 proc. pensji. To skąd ona weźmie resztą i na jak długo? Czynsz musi zapłacić, prąd. Są też raty, które bank może odroczyć albo i nie - zauważa Krzysztof Dybiec, prezes Izby Gospodarczej w Wodzisławiu Śl.