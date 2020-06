Kultowe domy towarowe i sklepy w Wodzisławiu Śląskim. Pamiętacie?

Gwarek. Zakupy i pokazy mody

Dokładnie 22 lipca 1967 roku otwarty został dom towarowy Gwarek. Znajdował się przy ulicy Kubsza w Wodzisławiu Śl., niedaleko Pałacu Dietrichsteinów. To była ówczesna galeria handlowa. To tutaj przed laty wodzisławianie przychodzili po odzież.

- Ciekawostką jest fakt, że w środku na schodach odbywały się pokazy mody. Choć czasem organizowano je na zewnątrz. Odzież nie tylko była szara, nie brakowało kolorów - wspominał kilka lat temu na łamach DZ Kazimierz Mroczek z Towarzystwa Miłośników Ziemi Wodzisławskiej.

Jak na tamte czasy, był to bardzo nowoczesny sklep. Można go porównać do obecnych galerii handlowych. Gwarek na ogół był bardzo dobrze zaopatrzony. Nic dziwnego, że od otwarcia cieszył się sporym zainteresowaniem klientów.

Po żarówkę do Naszego Domu

Od 1974 roku zakupy można było robić też w sklepie Nasz Dom (jego budowa kosztowała 10 mln zł i jak informowała wówczas prasa, został oddany do dyspozycji klientów 6 miesięcy przed terminem). W środku, na 900 metrach kwadratowych, były takie działy jak: meblarski, zmechanizowanych artykułów gospodarstwa domowego, radiowo-telewizyjny, sprzętu oświetleniowego i towarów dekoracyjnych. W tym samym roku w Wodzisławiu Śl. otwarto jeszcze jeden dom towarowy. Diament znajdował się przy ulicy 26 Marca (dzisiaj Dywyta).