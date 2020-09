Kultowe gry na komputer. Pamiętacie klasyki w które grało się na PC?

Końcówka lat 90. XX wieku, a także następnych kilka lat nowego tysiąclecia były okresem śmiałego wejścia na polski rynek popularnych „pecetów”. PC, czyli od angielskiego personal computer. „Pudło” z procesorem i niezbędnymi urządzeniami, monitor, klawiatura i mysz. To było marzenie każdego nastolatka.

Kupowane przez rodziców miały służyć przede wszystkim do nauki, ale jak to się kończyło każdy wie. Setki, jak nie tysiące godzin spędzonych nie na nauce, ale na przechodzeniu kolejnych poziomów, rywalizacji online. Rozgrywkom sprzyjała możliwość zapisu gry w określonym momencie. Ale kto chciał odkładać dalsze losy swojego bohatera na kolejne dni... Nieprzespane noce, podkrążone oczy na lekcjach w szkole. To były czasy!