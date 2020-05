Liceum Medyczne w Wodzisławiu Śl. "Piwo i sznaps dla pacjenta". Pamiętacie dawnego "Medyka"?

- Do domu po zajęciach wracało się przed godz. 22. Rano do książek, a potem znów do szkoły. Rygor był jak w wojsku. Nie można było w spodniach chodzić. Dyrektorka zawsze mówiła, że pielęgniarka nie może chodzić w spodniach. A przypominam, że wtedy zima była zimą z siarczystymi mrozami. Do dziś pamiętam jak na Radlińskiej niedaleko szkoły ściągałyśmy te spodnie – wspominała na łamach DZ Gizela Bizoń z Lubomi.