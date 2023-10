Lokale wyborcze w Wodzisławiu Śląskim. Gdzie głosować podczas wyborów 2023?

adres: os. Osiedle XXX Lecia 30, 44-286 Wodzisław Śląski numer okręgu do Sejmu: 30 numer okręgu do Senatu: 72

adres: Przemysława 10, 44-286 Wodzisław Śląski numer okręgu do Sejmu: 30 numer okręgu do Senatu: 72

adres: Przemysława 20, 44-286 Wodzisław Śląski numer okręgu do Sejmu: 30 numer okręgu do Senatu: 72

adres: Wałowa 5, 44-300 Wodzisław Śląski numer okręgu do Sejmu: 30 numer okręgu do Senatu: 72

adres: ks. Antoniego Roboty 7, 44-300 Wodzisław Śląski numer okręgu do Sejmu: 30 numer okręgu do Senatu: 72

adres: os. Osiedle XXX Lecia 63, 44-286 Wodzisław Śląski numer okręgu do Sejmu: 30 numer okręgu do Senatu: 72

adres: Mikołaja Kopernika 71, 44-300 Wodzisław Śląski numer okręgu do Sejmu: 30 numer okręgu do Senatu: 72

adres: 26 Marca 9, 44-300 Wodzisław Śląski numer okręgu do Sejmu: 30 numer okręgu do Senatu: 72

adres: Konwaliowa 4, 44-373 Wodzisław Śląski numer okręgu do Sejmu: 30 numer okręgu do Senatu: 72

adres: 26 Marca 164, 44-286 Wodzisław Śląski numer okręgu do Sejmu: 30 numer okręgu do Senatu: 72

adres: Jastrzębska 136, 44-304 Wodzisław Śląski numer okręgu do Sejmu: 30 numer okręgu do Senatu: 72

adres: Marii Skłodowskiej-Curie 3, 44-313 Wodzisław Śląski numer okręgu do Sejmu: 30 numer okręgu do Senatu: 72

adres: Bolesława Chrobrego 308, 44-313 Wodzisław Śląski numer okręgu do Sejmu: 30 numer okręgu do Senatu: 72

adres: Górnicza 7, 44-300 Wodzisław Śląski numer okręgu do Sejmu: 30 numer okręgu do Senatu: 72

adres: 26 Marca 66, 44-300 Wodzisław Śląski numer okręgu do Sejmu: 30 numer okręgu do Senatu: 72

adres: Młodzieżowa 47, 44-373 Wodzisław Śląski numer okręgu do Sejmu: 30 numer okręgu do Senatu: 72

adres: Kardynała Stefana Wyszyńskiego 39, 44-300 Wodzisław Śląski numer okręgu do Sejmu: 30 numer okręgu do Senatu: 72

adres: Tysiąclecia 25, 44-300 Wodzisław Śląski numer okręgu do Sejmu: 30 numer okręgu do Senatu: 72

adres: świętego Wawrzyńca 11, 44-304 Wodzisław Śląski numer okręgu do Sejmu: 30 numer okręgu do Senatu: 72

Wybory w Polsce są pięcioprzymiotnikowe. Co to znaczy?

Wybory 2023. Jak głosować w wyborach do Sejmu i Senatu? Wszystko, co musisz wiedzieć

Wybory parlamentarne odbędą się już niedługo. Warto więc dowiedzieć się, jak oddać ważny głos, aby nie popełnić błędu oraz gdzie można będzie wziąć udział w wyborach. Jakie rzeczy są niezbędne podczas głosowania? Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące tego, jak przygotować się do nadchodzących wyborów parlamentarnych.

Ile trzeba mieć lat, aby móc oddać głos w wyborach?

Prawo do wzięcia udziału w głosowaniu i oddania głosu na swojego kandydata w wyborach parlamentarnych, a więc czynne prawo wyborcze, przysługuje wszystkim polskim obywatelom, którzy najpóźniej w dniu wyborów ukończyli 18 lat. Wyjątek od tej reguły stanowią osoby, którym prawo wyborcze zostało odebrane na podstawie prawomocnego wyroku sądu lub wyroku Trybunału Stanu oraz osoby ubezwłasnowolnione.

Czym w takim razie jest bierne prawo wyborcze? W Polsce ma je każdy obywatel, który posiada czynne prawo wyborcze. Różnica polega na tym, że jest to prawo do kandydowania, na przykład do Sejmu czy Senatu. Wtedy dana osoba musi najpóźniej w dniu wyborów mieć 21 lat w przypadku kandydowania do Sejmu i 30 lat, gdy kandyduje do Senatu.