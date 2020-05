6 698 794,10 zł – dokładnie taką kwotę wygrał we wtorek, 5 maja, w Lotto gracz, który zawarł zakład w kolekturze LOTTO przy ul. Osiedle XXX-lecia 84 w Wodzisławiu Śląskim (Sklep Żabka).

Lotto: Śląsk ma nowego millionera! Pierwsza majowa wygrana padła m.in. w Wodzisławiu Śląskim w małej kolekturze na osiedlu XXX-lecia

- 6 mln 698 tysięcy 794,10 zł – dokładnie taką kwotę wygrał w Lotto. Co ciekawe, naszemu klientowi do pełni szczęścia wystarczył jeden zakład (chybił trafił). To trzecia i zarazem najwyższa „szóstka” trafiona w tej miejscowości - wyjaśnia Dawid Kamiński z Totalizatora Sportowego.

We wtorkowym losowaniu gier LOTTO odnotowano dwie główne wygrane: w Lotto o wartości niemal 6,7 mln zł oraz w Lotto Plus wartą okrągły 1 000 000 zł.Szczęściarzem okazał się jeden z mieszkańców Wodzisławia Śląskiego, który zawarł zakład w kolekturze LOTTO przy ul. Osiedle XXX-lecia 84 w Wodzisławiu Śląskim (Sklep Żabka).Druga „szóstka” padła w Lotto Plus. Dzięki dołożonej złotówce do ceny zakładu Lotto, nowy Lottomilioner wygrał okrągły 1 000 000 zł. Szczęśliwy zakład kupił w punkcie LOTTO przy ul. Kusocińskiego 5 w Wałbrzychu. Dodajmy, że gracz również wybrał metodę chybił trafił. Warto zaznaczyć, że jest to siódma „szóstka” odnotowana w Wałbrzychu, ale za to pierwsza wygrana w Lotto Plus. Miejscowy rekord wysokości wygranej odnotowano 14 listopada 2019 roku - 10 512 457,60 zł. Przypomnijmy sześć wylosowanych 5 maja liczb w Lotto Plus: 17, 26, 30, 42, 48, 49.