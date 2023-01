Magiczna studniówka 2023 uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu. Zabawa była w Restauracji Hotelu Biały Dom w Rybniku-Ochojcu

- Dołożyliście wielu starań, by pięknie wyglądać. Wyćwiczyliście świetne układy staropolskiego poloneza. Pamiętam, jak cztery lata temu przyszliście do naszej szkoły. Wyglądaliście inaczej, byliście onieśmieleni, zastanawialiście się, jak to będzie w tym technikum. A było świetnie. Pamiętam wspólne inicjatywy, wasze działania, uśmiech na korytarzach oraz wiele zabawnych sytuacji – mówiła pani dyrektor.