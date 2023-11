Marcin Czubak w rydułtowskim Gastro LAB. Prywatny przed laty kucharz prezydenta Gabonu spotkał się z przedsiębiorcami. O czym mówił? ZDJĘCIA

- W Szarlota LAB organizujemy już piąta edycję wydarzenia o nazwie Gastro LAB. To nasza lokalna inicjatywa, która ma na celu zrzeszyć w jednym miejscu osoby i przedsiębiorców związanych z branżą gastronomiczną. Działanie to ma wspomagać lokalnych przedsiębiorców – mówi Sławek.

Rydułtowskim przedsiębiorcom powiedział, by nie poddawać się, nawet, gdy coś nie idzie. Przywołał przykład klapy biznesowej, gdzie stracił dużo pieniędzy. Ważne, by się odbudować, bo pieniądze zawsze można zarobić. W biznesie trzeba walczyć do końca

- Dlatego należy walczyć do końca, spełniać marzenia, elastycznie dostosowywać się do różnych sytuacji na rynku. Trzymać się kurczowo tego, co robi się w danym momencie. Chodzi o to, aby nie wycofywać się pochopnie z realizowanych koncepcji – przekazuje Marcin

.

Dodajmy, że był finalistą polskiej edycji programu TOP CHEF, co świadczy o jego wyjątkowych umiejętnościach kulinarnych oraz kreatywności. Od 2017 roku prowadzi kompleksowe szkolenia dla kucharzy, szefów kuchni oraz pomocy kuchennych. Jego szkolenia nie tylko skupiają się na przygotowaniu potraw, ale także na naukach z zakresu apetycznej ekspozycji potraw oraz komponowania spójnych menu. Dzięki temu, uczestnicy szkoleń zyskują nie tylko wiedzę, ale także praktyczne umiejętności niezbędne w gastronomii.

W poprzedniej edycji w Gastro LAB gościł Marek Rogala, współzałożyciel i CEO Pascal Franchise, nowego franczyzowego konceptu gastronomicznego, stworzonego we współpracy z Pascalem Brodnickim. Jeszcze wcześniej swoimi doświadczeniami dzieliła się Michalina Patucha, właścicielka Akademii Liderów Gastronomii - autorski projekt „szkoły” skierowany do managerów, szefów kuchni i właścicieli obiektów w sektorze HoReCa. Swoją wiedzę starał się przekazać rydułtowskim przedsiębiorcom również mistrz kelnerski, Piotr Borecki, który doradzał jak zająć się gościem w lokalu. Organizatorzy spotkań prowadzą ankietę na stronie dedykowanej temu miejscu, gdzie właściciele firm gastronomicznych wypowiadają się, kogo chcieliby zaprosić na kolejną edycję Gastro Lab. Niewykluczone, żer do Rydułtów przyjedzie Karol Okrasa.

Warto również parę słów poświęcić Sławkowi Głomskiemu. To kucharz, doświadczony menedżer restauracji z wieloletnim stażem w środowisku międzynarodowym. Specjalista w zakresie zarządzania podmiotami żywienia zbiorowego, właściciel firmy i platformy szkoleniowej, konsultant biznesu gastronomicznego. Jako przedsiębiorca, wspiera branżę gastronomiczną w ramach konsultacji i realizacji projektów w zakresie optymalizacji kosztów prowadzenia lokali jak i zarządzania personelem.