Marek Fibic z Pszowa dziękuje wszystkim walczącym z koronawirusem

Nie wszystko złoto, to co się świeci,

Nie ten bohaterem, co miliony ma,

Lecz w dzisiejszych czasach wartość największą,

Ma ten który o zdrowie i życie Twe dba...

Ten który sprzeda Ci bochenek chleba,

Ta dzięki której zakupy zrobisz swe,

Ten który obroni, gdy będzie trzeba

I ci, którzy ratować, życie będą Twe...

Wirus dziś karty rozdaje,

Możesz być asem, lecz dwójką też...

To od tych ludzi, właśnie zależy,

Czy dzisiaj tę wojnę wygrasz, bo wiesz...

Życie jest kruche, a zdrowie się psuje,

Każdy marzenia i plany swe ma,

Lecz w dobie wirusa i zagrożenia,

Największe znaczenie pomoc ludzka ma...

Niech nie zabraknie im siły,

Niech nie pokona ich strach,

By pomoc swoją nam nieśli,

W tych, jakże trudnych dziś dniach...

Polska serdecznie dziękuje,

Za poświęcenie i służbę tą,

Która tak bardzo, jest dziś potrzebna,

Gdy wirus pustoszy, nie jeden dom...

Serdeczne podziękowania dla lekarzy, pielęgniarek, dla ratowników, dla całego personelu medycznego, dla straży pożarnej, policji, dla wszystkich służb, dla kierowców zawodowych, a także dla obsługi sklepów i lokali gastronomicznych, za okazaną pomoc, służbę i pracę w okresie walki z korona wirusem...



Marek Fibic (03.04.2020)