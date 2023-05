Matura 2023 z polskiego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Wodzisławiu. Do egzaminu przystąpiło ponad 150 uczniów. Zobaczcie ZDJĘCIA

Więcej zdjęć - KLIKNIJ TUTAJ

Wojciech Komorek, dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Wodzisławiu Śląskim komplementuje tegorocznych maturzystów. Ponad 20 procent abiturientów wodzisławskiego „Tischnera” i „Boznańskiej” otrzymało świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem. Na taki laur należało sobie zasłużyć średnią z czterech lat nauki wynoszącą co najmniej 4,75! Dyrektor podkreśla, że ci młodzi ludzie są tak zdolni i fajni, że szkoda ich wypuszczać ze szkoły. Wkrótce będą kontynuowali naukę w szkołach wyższych czy pomaturalnych.

- W tym roku w naszej szkole maturę zdaje ponad 150 osób. Są to absolwenci pięciu oddziałów liceum ogólnokształcącego i jeden liceum sztuk plastycznych. Nasi absolwenci podchodzą do wszystkich możliwych rozszerzeń, ponieważ jest to potrzebne, by dostać się na wymarzone studia – zaznacza.