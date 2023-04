Maturzyści z I LO w Wodzisławiu odebrali świadectwa szkolne. Co to była za piękna gala. Najlepsi zostali nagrodzeni. Zobaczcie ZDJĘCIA

Ambitne polany maturzystów I LO

- W szkole było naprawdę super. Mieliśmy wspaniałego wychowawcę, który jestem przekonana, świetnie przygotował nas do matury z matematyki. Potem chciałabym wybrać się do Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Jeśli nie wyjdzie, to do innej szkoły w stolicy, ale myślę, że wszystko będzie zgodnie z planem. Mam super wspomnienia z liceum i fajną klasę – mówiła jedna z wyróżnionych uczennic.