MEMY. Kwarantanna lekiem na koronawirusa. Jak ją przeżyć?

MEMY. Koronawirus i kwarantanna w memach to dopiero niezłe żarty! Skutki kwarantanny mogą się pojawić dopiero za jakiś czas - przekonują internauci i tworzą zaskakujące memy. W związku koronawirusem to środek prewencyjny, wynikający z troski o zdrowie Polaków. Decyzją rządu zamknięte zostały placówki oświatowe, wprowadzono również szereg obostrzeń w związku z koronawirusem w Polsce. To stan wyjątkowy i niecodzienna sytuacja. Jak sobie z nią radzić, by nie zwariować? Internauci tworzą memy o kwarantannie i koronawirusie i w ten sposób oswajają rzeczywistość. Trudno nie zgodzić się z głosami, że ważny będzie dystans, dobra organizacja czasu, ale również odpowiedzialne podejście do tematu wirusa, gdyż kwarantanna to jedyny, realny sposób, by ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa. Memy o kwarantannie obejrzyj w galerii.