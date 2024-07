Mężczyzna przyjechał na komisariat policji, mimo że miał zatrzymane prawo jazdy... 67-latek z pow. wodzisławskiego był nietrzeźwy

Do Komisariatu Policji w Gorzycach zgłosił się mężczyzna, który został przez policjantów wezwany na przesłuchanie do kilku spraw, między innymi do kierowania pojazdem mechanicznym, będąc pod wpływem alkoholu.

- Mężczyzna przyjechał na przesłuchanie swoim samochodem, który zaparkował na parkingu przy sklepie i do komisariatu przyszedł pieszo. Po przesłuchaniu wyjechał z parkingu, co zauważyli przez okno policjanci. Pojechali za nim i zatrzymali go do kontroli drogowej na ulicy Raciborskiej w Rogowie - mówi aspirant sztabowy Małgorzata Koniarska, oficer prasowy policjantów z Wodzisławia Śląskiego.

Policyjna kontrola wykazała, że 57-letni mieszkaniec powiatu wodzisławskiego nie miał uprawnień do kierowania pojazdami, a jego pojazd nie miał ważnych badań technicznych. Stróże prawa ponadto wyczuli od mężczyzny alkohol, sprawdzili więc jego stan trzeźwości. Okazało się, że miał on w organizmie 0,4 promila.