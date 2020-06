Mieczysław Kieca bez wotum zaufania. Będzie referendum o odwołanie prezydenta Wodzisławia Śląskiego?

W środę (24.06) na sesji Rady Miasta prezydent Mieczysław Kieca przedstawił raport o stanie Wodzisławia Śl. To obowiązek nałożony na włodarzy gmin od początku kadencji samorządu terytorialnego. Należy go złożyć do końca maja. Raport poddany jest też debacie na sesji Rady Miasta. Tak było też w Wodzisławiu Śląskim.

- Raport powinien zawierać to co udało się zrealizować, ale też to co należy jeszcze zrobić. Ten raport o stanie miasta jest jak dobra oferta wakacyjna , która zderza się z rzeczywistością po przyjeździe, kiedy nie jest już tak kolorowo. Jest jeszcze dużo do zrobienia: drogi, chodniki, stan zieleni - mówił Dezyderiusz Szwagrzak, przewodniczący Rady Miasta.

Prezydent na bieżąco starał się odnieść do podnoszonych zarzutów. I tak w kwestii rozwoju sieci dróg przypomniał, że na ten cel miało zostać wydanych 15 mln zł, a rzeczywiście miasto wydało 3 mln zł, czyli 18 mln zł. Zwrócił uwagę, że z udziałem środków zewnętrznych kwota wzrasta do 22 mln zł.

Eugeniusz Ogrodnik porównał zarzuty z debaty do koncertu życzeń, który jest związany z setkami wniosków radnych do realizacji w ich dzielnicach. Według niego brak ich realizacji nie może być podstawą do nieudzielenia wotum zaufania, bo prezydent musi wziąć pod uwagę całokształt miasta.

- Wotum to sprawa polityczna. Wszystko zmierza do tego, żeby to referendum było i bardzo na to czekam. Bardzo pomogę, żeby referendum nie wyszło - powiedział Ogrodnik.

Za udzieleniem wotum zaufania prezydentowi Kiecy było 10 radnych, a przeciw 11. To drugi raz rzędu kiedy radni nie udzielili go włodarzowi Wodzisławia Śl. Zgodnie z ustawą to otwiera drogę do rozpisania referendum. Uchwała w tej sprawie może zostać podjęta na sesji nie wcześniej niż po 14 dniach.

Czy będzie referendum o odwołanie prezydenta Mieczysława Kiecy? Do sprawy będziemy wracać.