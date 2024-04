Mieczysław Kieca: mamy wielką szansę odbudować wodzisławski samorząd. Deklaracja prezydenta Wodzisławia Śl. ZDJĘCIA

Urzędujący prezydent Wodzisławia Śląskiego Mieczysław Kieca cieszy się wraz ze swoimi sztabowcami z wygrania II tury wyborów. Przypomnijmy, że przedstawiciel Komitetu Wyborczego Wyborców Nasz Wodzisław, mający również poparcie Koalicji Obywatelskiej otrzymał 7 556 głosów (55,38 proc.). Jego kontrkandydat Dezyderiusz Szwagrzak z Komitetu Wyborczego Stowarzyszenie Wspólnota Samorządowa i popierany przez prawą część wodzisławskiej areny politycznej zgromadził 6 088 głosów (44,62 proc.).

Mieczysław Kieca do mieszkańców Wodzisławia Śląskiego:

- Wczoraj otrzymałem od Was, Drodzy Państwo, wielki mandat zaufania. Zatrudniliście mnie jako prezydenta miasta na kolejną kadencję. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, by solidną pracą, doświadczeniem, wszystkimi umiejętnościami przyczynić się do rozwoju naszego miasta i ulepszania jakości Waszego życia w nim. Jestem tu dla Was! Ogromnie Wam dziękuję za spływające nieustannie setki gratulacji Wasza energia daje mi ogrom siły, mimo niesamowitego zmęczenia ostatnimi tygodniami. Mamy jeszcze wiele marzeń do zrealizowania. Gorąco wierzę, że uda nam się iść ścieżką współpracy i współdziałania. Mamy wielką szansę odbudować wodzisławski samorząd. Niech przyświeca nam wzajemny szacunek, skupienie na dobrym celu i uważność na potrzeby drugiego człowieka. Jeszcze raz z całego serca za wszystko Wam dziękuję - zwrócił się do wodzisławian Mieczysław Kieca, który rządzi miastem już od 18 lat.