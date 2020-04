Mieczysław Kieca nie udostępnił Poczcie Polskiej danych ze spisu wyborców w związku z planowanymi wyborami korespondencyjnymi prezydenta RP

23 kwietnia na mailową Urzędu Miasta przyszedł wniosek Poczty Polskiej o przekazanie spisu wyborców. Powodem do wydania tych danych ma być pandemia i przygotowanie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w formie korespondencyjnej.

- W nocy z 22 na 23 kwietnia 2020 roku z adresu mailowego wybory2020@poczta-polska.pl na adresy mailowe urzędów gmin zostały wysłane wiadomości e-mail zawierające wniosek o przekazanie danych ze spisu wyborców. Taki e-mail dotarł także do naszego urzędu. Od kilkunastu godzin wysyłacie do mnie duże ilości wiadomości, w których zaznaczacie, że nie chcecie udostępniania Waszych danych. I jest to dla mnie całkowicie jasne. Posiadamy kilka zgodnych ze sobą opinii prawnych. Prawnicy mówią wprost - nie mamy żadnej podstawy prawnej, by wydać komukolwiek Wasze dane - informuje Mieczysław Kieca, prezydent Wodzisławia Śl.