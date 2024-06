Mieszkańcy Wodzisławia zatrzymali pijanego kierowcę. W miejscu, gdzie pijany kierowca zabił 75-latka. 63-latek wydmuchał ponad dwa promile!

Pijany kierowca obywatelsko zatrzymany. 63-latek wydmuchał ponad dwa promile...

Z dwoma skrajnie różnymi zachowaniami mieli do czynienia policjanci wodzisławskiej Komendy Powiatowej Policji. Pierwsze zdecydowanie do potępienia. Drugiemu natomiast z całą pewnością można przyklasnąć. Do obu doszło w wodzisławskiej dzielnicy Wilchwy, a dokładnie na tamtejszym osiedlu 1 Maja.

To stamtąd do mundurowych z Wodzisławia Śląskiego wpłynęła informacja o obywatelskim zatrzymaniu pijanego kierowcy. Odebrał ją dyżurny.

- Na miejsce natychmiast został wysłany patrol - przekazują wodzisławscy stróże prawa, dodając, że ten potwierdził, iż 63-letni mieszkaniec powiatu wodzisławskiego, kierujący fiatem, prowadził auto pod wpływem alkoholu.