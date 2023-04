"Miszczowie" parkowania w Wodzisławiu. Dziesiątki interwencji, najwięcej w centrum. Zobaczcie najnowsze "wyczyny" kierowców [ZDJĘCIA] Ireneusz Stajer

Strażnicy miejscy reagują na zgłoszenia o różnych porach dnia i nocy, bo efektem "miszczowskiego" parkowania jest niejednokrotnie uniemożliwienie wyjazdu innemu kierowcy, przyblokowanie ruchu, czy ograniczenie widoczności Straż Miejska Zobacz galerię (15 zdjęć)

Z problemem nieprawidłowego parkowania mamy do czynienia na co dzień w naszych miastach, do których należy także Wodzisław Śląski. Jak wskazuje straż miejska, niemal każdego dnia napływają kolejne zgłoszenia od mieszkańców, którzy informują o samochodach pozostawionych w nieodpowiednich miejscach albo w niewłaściwy sposób. Najczęściej zgłaszający zwracają uwagę na utrudnione poruszanie się po chodnikach, ścieżkach rowerowych, zastawione bramy czy wjazdy do garaży. Szczególnie bulwersuje pozostawianie pojazdu na miejscu oznaczonym kopertą, z przeznaczeniem dla osób z niepełnosprawnościami.