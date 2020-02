Mors Masakrator 2020 w Wodzisławiu Śląskim! 5 kilometrów z przeszkodami, a na koniec zimna kąpiel w Balatonie! [ZOBACZCIE ZDJĘCIA]

Co za emocje! Czy ci ludzie oszaleli? 1 lutego w Wodzisławiu Śląskim na terenie kąpieliska Balaton odbył się Mors Masakrator 2020. Pół tysiąca osób mierzyło się z pięciokilometrową, leśną, trasą, z licznymi podbiegami. Ale najgorsze były przeszkody: podciągania na linie, przenoszenie betonowych bloków, podciągania, skoki. Na koniec skok do Balatonu, przejście pod samochodem.

A gdy uczestnicy myśleli, że są już na mecie, czekało ich starcie z czterema misiami, które obalały zawodników, nie dopuszczając do mety!

Mors Masakrator 2020 był wyjątkowo udany, pojawiły się grupy z całego Śląska: Wodzisławia, Rybnika, Skoczowa, Jastrzębia. Było super!