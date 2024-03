Mors Masakrator 2024 w Wodzisławiu Śląskim - zobacz ZDJĘCIA. Ekstremalny bieg pełen błota, przeszkód i lodowatej wody

Mors Masakrator 2024 w Wodzisławiu Śląskim

Zawodnicy startowali w kilku kategoriach i mieli do pokonania 7-kilometrową trasę oraz co najmniej 20 przeszkód po drodze. Łatwo nie było, ale właśnie o to chodziło w Masakratorze i na to byli przygotowani zawodnicy. Musieli zmierzyć się z pionowymi ściankami, zasiekami, przejściem przez drążki za pomocą haków czy multiringiem. To jednak był tylko wstęp do kolejnych przeszkód, które startujący musieli pokonać nad lub w wodzie. Wykonywali przeskoki pomiędzy drążkami nad taflą wody, brodzili w wodzie czy nurkowali. Na tych, którzy w trakcie bieli nie poradzili sobie ze wszystkimi przeszkodami, czekały rundy karne.