Najlepsi z najlepszych w Rydułtowach. Zobaczcie ZDJĘCIA najzdolniejszych uczniów!

Najlepsi z najlepszych w Rydułtowach

- Spotkanie Burmistrza z najlepszymi uczniami roku 2023/2024 jest nie tylko świętem młodych talentów, ale także dowodem na to, jak ważne są praca, zaangażowanie i determinacja. Nie można zapominać o kluczowej roli, jaką odgrywają dyrektorzy i nauczyciele szkół. Dlatego z całego serca dziękujemy wszystkim dyrektorom i nauczycielom za ich nieustanne wsparcie, cierpliwość i poświęcenie. Bez Was te sukcesy nie byłyby możliwe - podkreślają rydułtowscy urzędnicy.

Po raz kolejny w Rydułtowach uhonorowano najlepszych uczniów, którzy mają za sobą niezwykłe osiągnięcia. Tego właśnie dokonano podczas gali "Najlepsi z najlepszych". - To wyjątkowe wydarzenie ma na celu uhonorowanie tych, którzy w mijającym roku szkolnym zdobyli najwyższe wyniki naukowe, artystyczne i sportowe, indywidualnie lub grupowo - tłumaczy miasto.

- Gratulujemy wszystkim nagrodzonym uczniom. Jesteście naszą dumą i nadzieją na przyszłość. Wasze sukcesy są dowodem na to, że warto marzyć, pracować ciężko i nie poddawać się, niezależnie od napotkanych trudności - podają rydułtowscy urzędnicy.

Zakończenie roku szkolnego przypada na piątek 21 czerwca. Jest to dzień, w którym uczniowie otrzymają świadectwa i oficjalnie rozpoczynają wakacje. Do szkół powrócą we wrześniu.