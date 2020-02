Nauczyciele Ekonomika z Wodzisławiu Śl. w Turcji. Smakowali orientu...

W warsztatach przygotowanych przez turecką szkołę uczestniczyli Krzysztof Zielonka i Iwona Cesarz. Bogaty program warsztatów gastronomicznych realizowanych w ramach projektu „Kitchen our Kingdom, Cooking our Passion” obejmował delicje kuchni tureckiej i regionu Anatolii znajdującej się w Azji Mniejszej.

Şerife Bacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi przygotowuje uczniów do wielu zawodów, m. in. w gastronomii, opiece społecznej, pracy administracyjno-biurowej, handlowej, ale także w zawodach u nas nieznanych, takich jak: pomoc sądowa czy asystent sądowy. Obecnie kształci się tam 700 uczennic, które mogą korzystać z internatu i w pełni doposażonej bazy dydaktycznej.

Ekonomik współpracuje

– Współpraca z partnerem z Turcji jest dla nas bardzo ważna. Przede wszystkim z powodu odmienności kulturowej i gastronomicznej, która wprowadza uczniów wodzisławskiego „Ekonomika” w zupełnie odmienną przestrzeń kulinarną i czyni ich umiejętności uniwersalnymi. A to właśnie pożądane jest przez współczesnego pracodawcę – uniwersalność doświadczeń. Niezmiernie cieszymy się z realizacji tego projektu – podsumowała Maria Lach, dyrektor Ekonomika.

Projekt „Kitchen our Kingdom, Cooking our Passion” jest realizowany jest przez szkoły z pięciu państw. Poza Zespołem Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śl. i Şerife Bacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi w Kayseri uczestniczą w nim jeszcze Solski center z Velenje (Słowenia), Lycée Professionnel Hôtelier La Closerie z Saint-Quay-Portrieux (Francja) Colegiul de Industrie Alimentara „Elena Doamna” w Galati (Rumunia) i IPSSA „Nino Bergese” z Genui (Włochy). Zainicjowały go warsztaty gastronomiczne, jakie w listopadzie 2019 r. zorganizowane zostały w wodzisławskim Ekonomiku równolegle do Śląskiej Jesieni Kulinarnej.