Nie będzie strajku w koksowniach JSW Koks. Zamiast pikiet przed zakładami, związkowcy przystąpią do rozmów z władzami przedsiębiorstwa Piotr Chrobok

Planowany przez związkowców JSW Koks strajk przed koksowniami został odwołany. Karina Trojok

Zapowiadany w należących do spółki JSW Koks koksowniach, strajk pracowników, spowodowany brakiem dialogu, który załoga zarzucała władzom przedsiębiorstwa nie dojdzie do skutku. Powodem jego odwołania jest chęć rozmów, którą wyraził zarząd spółki. Mają one dotyczyć tzw. dodatku gorącego wypłacanego zatrudnionym w najtrudniejszych warunkach oraz nagrody z okazji Dnia Koksownika.