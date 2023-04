Nie żyje mężczyzna poszukiwany w zbiorniku w Bukowie. Zakończyła się akcja ratownicza, w której udział wzięli nurkowie z Bytomia

Służby poinformował świadek zdarzenia

Państwowa Straż Pożarna w Wodzisławiu Śląskim informuje, że do zdarzenia z udziałem ofiary doszło w sobotę, 1 kwietnia 2023 roku przed godziną 8.00 rano. Do służb wpłynęło zgłoszenie od osoby, która w sobotni poranek zobaczyła mężczyznę, wchodzącego do zbiornika w Bukowie. Akcję poszukiwawczą rozpoczęto już po godzinie 8.00, a udział w niej wzięło kilka jednostek straży pożarnej z Wodzisławia Śląskiego, specjalistyczna grupa ratownictwa wodno-nurkowego z Bytomia, a także Ochotnicza Straż Pożarna w Lubomi i Ochotnicza Straż Pożarna w Olzie.