Niepełnosprawny 16-latek z Rydułtów mistrzem Polski w armwrestlingu! Teraz zbiera pieniądze na start w mistrzostwach Europy Ireneusz Stajer

Niepełnosprawny 16-latek Marek Freiwald zdobył mistrzostwo Polski juniorów do lat 18 w siłowaniu się na ręce (armwrestlingu). Pokonał wszystkich zdrowych rywali i to jeszcze starszych od niego. Zakwalifikował się na mistrzostwa Europy w fińskim Laukaa, które odbędą się od 17 do 21 maja. Teraz zbiera pieniądze na wyjazd i start, bo nie został objęty centralnymi przygotowaniami. Na mistrzostwach chce walczyć o medal dla Polski.