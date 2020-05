Nowy Herold Wodzisławski już gotowy. O czym przeczytamy w piśmie TMZW?

Nowy Herold Wodzisławski

W najnowszym numerze Herolda Wodzisławskiego przeczytamy w nim m.in. o początkach ochrony przeciwpożarowej na terenie Wodzisławia Śl., problemach związanych z akcją osadniczą w Wodzisławiu Śląskim i powiecie rybnickim po drugiej wojnie światowej.

Papierowe wydanie „Herolda Wodzisławskiego”, w ograniczonym zakresie, jest dostępne w galerii Towarzystwa Miłośników Ziemi Wodzisławskiej „Art Wladislavia” (Wodzisławi Śląski, ul. Rynek 20). Z uwagi na pandemię koronawirusa należy wcześniej umówić się na wizytę.

Wydanie "Herolda Wodzisławskiego" w formacie pdf można pobrać, klikając tutaj.

Mniej wydań papierowych. Dlaczego?

Herold Wodzisławski to bezpłatne pismo Towarzystwa Miłośników Ziemi Wodzisławskiej, które dotąd można było bez problemu dostać w wodzisławskich instytucjach. Niestety, radni nisko ocenili projekt złożony przez TMZW, który ostatecznie nie otrzymał dofinansowania w kwocie prawie 4,5 tys. zł. To oznacza, że wydania papierowe zostały ograniczone do minimum.

Za wspomnianą kwotę miały zostać wydrukowane dwa kolejne numery Herolda Wodzisławskiego oraz dodatkowy jubileuszowy poruszający kwestię 100. rocznicy II Powstania Śląskiego. Ocenę radnych przyjęto "ze smutkiem" w TMZW. I trudno takiej reakcji się dziwić.