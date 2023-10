O profilaktyce raka piersi na spotkaniu w Rydułtowach-Radoszowach. Uczestniczyły w nim przedstawicielki aż 11 KGW. Zobaczcie ZDJĘCIA

- Ministerstwo Zdrowia zmienia próg wieku pań, od którego mammografia może być wykonywana bezpłatnie. Teraz to jest od 45 do 74 roku życia. Konkurs polega na tym, że to koło gospodyń wiejskich, które zaangażuje w program najwięcej kobiet otrzyma nagrodę pieniężną. Chodzi o to, aby zminimalizować istnienie tej śmiercionośnej choroby, jaką jest rak piersi – wskazuje pani poseł.

Senator Ewa Gawęda zwraca uwagę na to, że koła gospodyń wypełniają bardzo ważną funkcję. Chronią i promują tożsamość mieszkańców.

- Dbają o naszą śląską kulturę. Jako ambasadorki poprzez wszystkie lokalne działania właśnie to czynią. Dzisiejsze wydarzenie jest również po to, aby kobiety w naszym regionie i w Polsce dbały o siebie same. Zależy nam bardzo o to, żeby badały się systematycznie. Z pewnością takie podejście sprawi, że różne schorzenia, z zwłaszcza rak piersi będzie wychwytywany w początkowym stadium – mówi senator Ewa Gawęda.

Parlamentarzystka przekonuje, że dzięki takim spotkaniom jak to poniedziałkowe w OSP Radoszowy będzie można zaszczepić paniom z KGW, żeby były ambasadorkami zdrowia i namawiały kobiety do badania się. A wszystko po to, aby być zdrowym.