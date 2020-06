"Obrazy Przeszłości": Na kartkach książki odkryjesz Wodzisław jakiego już nie ma

- Od zawsze obraz miał edukować, a w tym przypadku w jakiś sposób zapoznawać odbiorcę z historią miasta. Wyjątkowe są pocztówki. To one przez lata były prawdziwymi ambasadorami Wodzisławia w świecie. Przedstawiały zazwyczaj rynek, kościół parafialny, czy sanatorium na Wilchwach, a więc miejsca najważniejsze. To były wręcz dzieła dopracowane w każdym szczególe. Posługiwano się retuszem, a więc można było usunąć z obrazu kogoś lub coś, co nie pasowało. Chodziło o stworzenie obrazu idealnego, wręcz cukierkowego. Pocztówki były ręcznie koloryzowane. Dodajmy, że w Polsce kolorowe pocztówki wchodziły w latach 60 XX. wieku. W Wodzisławiu powstawały już przed wojną - opowiada Sławomir Kulpa.