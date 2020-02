Odra Wodzisław - ROW Rybnik. Dlaczego mecz został przełożony?

Brak dostarczenia kompletnej dokumentacji na czas to przyczyna kolejnego przełożenia meczu pomiędzy Odrą Wodzisław a ROW-em Rybnik. Policja miała też zastrzeżenia do stanu stadionu. Czy mecz w końcu zostanie rozegrany? Jaka na to jest szansa?

Przełożony mecz Odra Wodzisław - ROW Rybnik W sobotę (29.02) w ramach półfinału Okręgowego Pucharu Polski Odra Wodzisław miała podjąć na stadionie przy ul. Bogumińskiej ROW 1964 Rybnik. Na to spotkania zęby ostrzyli sobie fani obu drużyn, którzy delikatnie mówiąc, nie przepadają za sobą. Na stadionie oprócz kibiców Odry miała też pojawić się spora grupa sympatyków z Rybnika. Do meczu Odra - ROW jednak nie dojdzie (po raz kolejny, jesienią też przełożono mecz). Prezydent Wodzisławia Śląskiego odmówił wydania pozwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej. Jego zdaniem innej drogi nie było. - Decyzja nie mogła być inna, bo organizator w określonym ustawie terminie, nie złożył wymaganych dokumentów - mówi Mieczysław Kieca. Jak słyszymy, w magistracie jest determinacja, aby mecz odbył się w nowym terminie. Warunek jest jeden, muszą być spełnione wszystkie procedury określone w ustawach. Brak dokumentów to nie jedyna bolączka. Problemem jest sam stadion, którym zarządza w imieniu miasta MOSiR Centrum (klub tylko wynajmuje obiekt). Policja nie wydała pozytywnej opinii (obiekt od lat popada w ruinę, jest niedoinwestowany). Jednak nie jest to procedura nie do przeskoczenia. Przy wydanej opinii Komendant Powiatowy Policji poinformował, że po realizacji zaleceń i uwag, organizacja meczu będzie możliwa. Jak czytamy chodzi o „utrzymywanie obiektu wolnego od kamieni, gruzu i innych niebezpiecznych przedmiotów, przeprowadzenie dodatkowej kontroli stanu technicznego sektora kibiców gości przez osoby mające stosowne uprawnienia, uzupełnienie dokumentacji przez organizatora". Odra - ROW. Z kibicami lub bez Słyszymy, że nowy termin (prawdopodobnie kwiecień) pozwoli klubowi i miastu lepiej przygotować się do meczu. - Chcemy, żeby ten mecz się odbył i był bezpieczny dla kibiców. Zrobimy wszystko co w naszej mocy, aby się tak stało - zapewnia Grzegorz Smatek, prezes Odry Wodzisław. Jeżeli mecz odbędzie się jako impreza masowa, to na stadion wejdzie 2100 osób, w tym ok. 400 gości. Spotkania jako imprezy niemasowej na 199 osób nikt nie bierze obecnie pod uwagę. - Lepiej, żeby kibice byli w zorganizowany sposób na stadionie pod „lupą" ochrony i policji niż mieliby w niekontrolowany sposób „gościć" na terenie całego miasta - słyszymy.