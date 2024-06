Olbrzymia nawałnica w Wodzisławiu Śląskim i powiecie - to był armagedon! Strażacy wciąż walczą ze skutkami burzy. Trwa liczenie strat

Potężna nawałnica przeszła przez Wodzisław Śląski

Żywioł znów okazał się silniejszy, czego efektem są połamane drzewa i zerwane dachy, do czego doszło w województwie śląskim. W środę 19 czerwca wieczorem, nad regionem przeszły potężne nawałnice. Wciąż trwa usuwanie skutków burzy. Jak tłumaczą wodzisławscy urzędnicy, wszystkie możliwe służby cały czas zaangażowane są w niesienie pomocy i usuwanie skutków nawałnicy. Z kolei Biuro Zarządzania Kryzysowego przekazuje, że najbardziej ucierpiały dzielnice Nowe Miasto (szczególnie os. Tysiąclecia), Zawada, Kokoszyce, Radlin II.

Do mieszkańców zaapelował prezydent Wodzisławia Śl., Mieczysław Kieca.

Burze przetoczyły się przez woj. śląskie

Aż 59 całkowicie zerwanych dachów budynków mieszkalnych i 60 kolejnych uszkodzonych. To bilans nawałnic w woj. śląskim, które przedstawiły w czwartek 20 czerwca rano służby kryzysowe wojewody śląskiego. Od środowego wieczora do drugiej w nocy strażacy odnotowali 1056 zdarzeń związanych z pogodą. Najwięcej w powiatach: pszczyńskim – 226, wodzisławskim – 184, powiecie bielskim i Bielsku-Białej - 174, raciborskim – 116 i rybnickim. Na szczęście nie ma informacji, by ktoś został ranny.