Oliwia Kąsek, piłkarka SWD Wodzisław nagrała piosenkę o koronawirusie. Zaśpiewała ją w TVP

Oliwia Kąsek nie pojechała do Warszawy, lecz ze studiem TVP 2 łączyła się przez skype'a. Zawodniczka SWD Wodzisław powiedziała w programie, że jeśli chodzi o muzykę to jest samoukiem, a grać na gitarze lubi równie mocno jak grać w piłkę i nie potrafi wskazać, która z tych jej pasji jest najważniejsza.

Oliwia Kąsek w programie "Pytanie na śniadanie" zaprezentowała tylko fragment swojej piosenki, bo takie są prawa telewizyjnego programu na żywo, ale u nas możecie posłuchać jej występu w całości. Młoda piłkarka w prostych słowach trafiających do młodych ludzi śpiewa o zagrożeniu epidemią koronawirusem, ale także o tym by nie panikować i zachowywać się odpowiedzialnie. 17-letnia zawodniczka SWD Wodzisław wskazuje w swoim utworze co można robić w tych trudnych czasach, a czego należy unikać.