Opóźnia się otwarcie przedszkoli w Wodzisławiu Śl. Niewielu rodziców chce posłać dzieci na zajęcia. A jak jest w powiecie wodzisławskim?

Tylko 96 rodzin było wstępnie zainteresowane posłaniem swoich dzieci do przedszkoli w Wodzisławiu Śl. Większość placówek w powiecie wodzisławskim pozostaje nadal zamknięta. Kiedy zostaną otwarte? Nie wszyscy rodzice mają gdzie pozostawić dzieci pod opieką, kiedy sami muszą iść do pracy.

Jakiś czas temu informowaliśmy, że przedszkola w Wodzisławiu Śląskim mogą wstępnie ruszyć 18 maja i to w tzw. trybie awaryjnym. To już nie aktualne. Urząd Miasta przyznaje, że może to nastąpić 25 maja. - Opracowane zostały w tym celu procedury, z którymi rodzice i pracownicy powinni się zapoznać. Procedury zostaną opublikowane na stronach internetowych przedszkoli i miasta. Z uruchomieniem zajęć opiekuńczo-wychowawczych w klasach I-III i zajęć specjalistycznych w szkołach podstawowych wstrzymujemy się do momentu ukazania się odpowiednich rozporządzeń. Jesteśmy w stałym kontakcie z dyrektorami placówek - informuje Urząd Miasta w Wodzisławiu Śl. Małe zainteresowanie przedszkolami Temat placówek trafił na obrady ostatniej sesji Rady Miasta. Radni dopytywali o możliwość otwarcia przedszkoli i zainteresowanie tematem samych rodziców. Z informacji przekazanej przez zastępcę prezydenta Wodzisławia Śl. wynika, że tylko 96 maluchów z 1508 opiekunowie są gotowi posłać do przedszkola. Największym zainteresowaniem cieszą się placówki położone w centrum Wodzisławia Śl., ale obłożenie rozkłada się różnie. Władze miasta tłumaczą, że do tej pory nie zdecydowały się otworzyć przedszkoli ze względu na opracowywanie procedur, ale także z powodu zasiłków opiekuńczych, które rodzice mogą stracić, posyłając pociechy do placówek.

Wstępny plan zakłada otwarcie wodzisławskich przedszkoli 18 maja. Ma to nastąpić w trybie awaryjnem. Oznacza to, że w pierwszej kolejności będą mogły z nich korzystać maluchy rodziców, którzy nie mają możliwości pozostawić ich komuś pod opieką. Dotyczy to pracowników np. ochrony zdrowia, służb mundurowych. Nie wiadomo w jaki sposób funkcjonować mają przedszkola. - Czy to będą przedszkola dyżurujące? Dyrektorzy placówek mówią, że to nie jest dobry pomysł. Dzieci mogą nie chcieć wracać do nieznanych placówek - przyznaje Izabela Kalinowska.

W ostateczności to rodzice podejmą decyzję na temat posyłania dzieci do placówek. Wiadomo, że niewielka, ale część chce tego, bo nie ma gdzie pozostawić dzieci pod opiekę, a do pracy muszą chodzić. Przedszkola zamknięte Nie tylko Wodzisław Śl. ma zamknięte przedszkola. Taka sytuacja dotyczy większości gmin w powiecie wodzisławskim. Ich otwieranie ma odbywać się w porozumieniu z rodzicami i sanepidem.

- Przedszkola w Gminie Mszana są przygotowane na przyjęcie dzieci, ale na razie, z powodu sytuacji epidemicznej, rodzice zdecydowali o pozostawieniu maluchów w domach. Wszystkie placówki wdrożyły procedury sanitarne wskazane przez sanepid, zostały także wydzielone izolatki, jednak na dzień dzisiejszy ani jedno dziecko nie jest objęte opieką przedszkolną. W sytuacji zmiany decyzji przez rodziców, przedszkola po uzgodnieniu z dyrektorami placówek wznowią swoją działalność - słyszymy w Mszanie. Ze względu na zbyt małe zainteresowanie rodziców zamknięte do 15 maja są przedszkola w Gorzycach. Podobnie sytuacja wygląda w Radlinie, gdzie na 621 maluchów, zainteresowanie wyraziło 21 opiekunów. Również w Rydułtowach do 15 maja przedszkola pozostają zamknięte. - Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego opracowywane są procedury postępowania, które muszą zostać zaopiniowane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wodzisławiu Śl.- słyszymy w Rydułtowach.

Do 24 maja zamknięte są placówki w Pszowie. Burmistrz podjął taką decyzję ze względu na sytuację w regionie oraz zbyt małe zainteresowanie rodziców. Podobnie wygląda sytuacja w Marklowicach. - Jeżeli zajdą przesłanki do bezpiecznego otwarcia przedszkola we wcześniejszym terminie niezwłocznie poinformujemy o tym fakcie - wyjaśnia Wioleta Dudziak Radecka, dyrektor marklowickiego przedszkola Akademia Wyobraźni. W Godowie placówki mają być otwarte 25 maja, ale nie dla wszystkich. Przede wszystkim dla osób pracujących, które nie mają jak zapewnić opieki maluchowi. W Lubomi też pozostają nadal zamknięte przedszkola. Z jednym wyjątkiem. W trybie dyżurowym pracuje placówka w Nieboczowach. Również tylko dla rodziców, którzy nie mają komu powierzyć w opiekę dziecka na czas wykonywanej pracy.

O co chodzi w Hot16Challenge2?