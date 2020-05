Orliki w Wodzisławiu Śl. nadal zamknięte. Zostaną otwarte, jak będzie duże zainteresowanie mieszkańców

Boiska szkolne oraz Orliki znajdujące się na terenie Wodzisławia Śląskiego, pozostają zamknięte do odwołania. Nie wszystkim mieszkańcom się to podoba. Są chętni do pogrania w piłkę nożną. Wskazują, że np. w Żorach boiska można było otworzyć.

- Na ten moment nie ma wystarczających możliwości, aby zapewnić korzystającym z boisk szkolnych i orlików odpowiedniego bezpieczeństwa. Nie należy więc ryzykować zdrowia i życia wodzisławskich dzieci i młodzieży. Obiekty pozostaną zamknięte do odwołania - informuje Urząd Miasta w Wodzisławiu Śl. Z decyzją nie mogą pogodzić się wszyscy mieszkańcy miasta. Zawiedziona jest zwłaszcza młodzież, która chętnie w wolnym czasie, którego obecnie nie brakuje, pograłaby w piłkę nożną. Wskazywany jest przykład niedalekich Żor. Tam udało się otworzyć orliki i boiska przyszkolne. Z poszczególnych boisk można korzystać w określonych dniach i godzinach po wcześniejszej rezerwacji telefonicznej. Nie ma możliwości korzystania z wypożyczalni sprzętu i szatni. Otwarcie zależy od zainteresowania Temat piłkarskich boisk trafił na obrady ostatniej sesji Rady Miasta w Wodzisławiu Śl. O obiekty sportowe dopytywał radny Łukasz Chrząszcz. Do sprawy odniosła się Izabela Kalinowska, zastępca prezydenta Wodzisławia Śl. Na terenie miasta znajdują się tylko dwa Orliki. Reszta to boiska przyszkolne. Izabela Kalinowska zwróciła uwagę, że odpowiedzialność za obiekty ponoszą zarządcy, głównie dyrektorzy szkół. Konieczna jest dezynfekcja powierzchni jak klamki czy ławki, ale też weryfikacja liczby osób. Ta ostatnia czynność jest najtrudniejsza obecnie do realizacji. Ktoś musi przyjąć rezerwację, ale też później zweryfikować, czy na obiekcie znajduje się jednocześnie tylko 6 osób. Orlikami i boiskami zarządzają szkoły. W godzinach dopołudniowych - kiedy placówki teoretycznie pracują - byłaby możliwość nadzoru. - Jednak to jest okres, kiedy dzieci powinny się uczyć, a nie spędzać czas na boisku. Myśleliśmy też o zorganizowaniu zajęć na boiskach, ale jest to obecnie niemożliwe do zrealizowania z powodu zakazu zgromadzeń powyżej 6 osób na obiektach sportowych - tłumaczyła Izabela Kalinowska, zastępca prezydenta Wodzisławiu Śl. Zdaniem urzędników w godzinach popołudniowych i wieczornych dezynfekcja i nadzór nie jest możliwy, bo wówczas nie ma nikogo w szkołach. Inaczej sprawa ma się w parku rozrywki czy na stadionie miejskim, gdzie otwarto część obiektów. Tam korzystanie możliwe jest wyłącznie po wcześniejszej rezerwacji, a pracownicy MOSiR, którzy pracują na miejscu, mogą w pełni nadzorować. - Jeżeli po pierwszym tygodniu zainteresowanie będzie bardzo duże, będziemy analizowali włączenie dwóch boisk przyszkolnych - dodaje Izabela Kalinowska. Otwierają Trzy Wzgórza i stadion w Wodzisławiu Zgodnie z decyzją Premiera RP Mateusza Morawickiego 4 maja została udostępniona infrastruktura sportowa o charakterze otwartym. Jak to będzie wyglądać w przypadku obiektów sportowych administrowanych przez MOSiR "CENTRUM" w Wodzisławiu Śląskim? Na obiektach zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „CENTRUM" może przebywać jednocześnie maksymalnie 6 osób korzystających. Jakie obiekty zostaną otwarte? Rodzinny Park Rozrywki „Trzy Wzgórza": tor BMX Racing

boisko do badmintona

boisko do koszykówki

tory do gry w bule Stadion Miejski: bieżnia lekkoatletyczna,

urządzenia street workout. W przypadku korzystania z infrastruktury o charakterze otwartym będą obowiązywały następujące zasady bezpieczeństwa: zachowanie dystansu społecznego,

obowiązek zasłaniania twarzy (w momencie dotarcia na dany obiekt sportowy, natomiast przebywając na np. boisku nie ma obowiązku zakrywania twarzy),

ograniczona liczba osób,

weryfikacja uczestników (zgłoszenie do zarządcy osób wchodzących na obiekt) - szczegóły poniżej,

brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza WC),

dezynfekcja urządzeń po każdym użyciu i każdej grupie,

obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt,

korzystanie z osobistego sprzętu treningowego lub dezynfekcja po każdym użyciu. Jak korzystać z obiektów MOSiR? Grupy zorganizowane oraz osoby indywidualne przed korzystaniem z ww. obiektów powinny zgłosić swoje wejście na obiekt do zarządcy terenu. Obowiązuje również rezerwacja boisk i torów na konkretne godziny pod wskazanymi numerami telefonów. W przypadku Rodzinnego Parku Rozrywki „Trzy Wzgórza” zgłoszeń dokonuje się w wypożyczalni sprzętu sportowego (zabudowa kontenerowa) lub pod numerem telefonu 513 713 180. Chcąc skorzystać z infrastruktury na stadionie miejskim należy zadzwonić pod numer telefonu 32 455 15 19 (od 7:00 do 15:00) lub 503 461 551 (od 15:00 do 22:00). Pracownik wyjdzie na obiekt w celu weryfikacji uczestników. Wykazy osób zostają archiwizowane w MOSiR „CENTRUM”. Osoby do 13. roku życia mogą przebywać na obiektach jedynie w obecności osoby dorosłej. W przypadku osób niepełnoletnich konieczna jest zgoda rodzica, do pobrania tutaj. Klubom sportowym zarządzającym boiskami piłkarskimi nakazuje się stosowanie ww. procedury. Najnowsze informacje o epidemii koronawirusa Wideo