Oto Wodzisław Śląski w roku 1918! Tak wyglądało miasto 105 lat temu, gdy Polska odzyskała niepodległość. Rozpoznasz budynki, ulice... ?

Archiwalne zdjęcia Wodzisławia Śląskiego zostały... pokolorowane! Wzięliśmy czarno-białe zdjęcia miasta pochodzące ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego oraz stare pocztówki i nadaliśmy im nieco rumieńców. Zobaczcie efekty, przechodząc do kolejnych zdjęć w galerii.

Archiwalne zdjęcia Wodzisławia Śląskiego zostały... pokolorowane! Uwierzysz?

Na naszych łamach w przeszłości już wielokrotnie publikowaliśmy różne archiwalne zdjęcia Wodzisławia Śląskiego. Postanowiliśmy jednak trochę poeksperymentować i sprawdzić czy fotografie Wodzisławia Śląskiego wykonane w stylistyce czerni i bieli równie urokliwie wyglądać będą w kolorze.

Jeszcze do nie dawna, nakładanie obrazu na czarno-białe zdjęcia wymagało konieczności użycia specjalistycznego sprzętu i nowinek technologicznych. Dzisiaj już to takie trudnie nie jest - wystarczy tylko użyć do tego odpowiednich narzędzi, jakie znajdują się w wirtualnej przestrzeni.