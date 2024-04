Oto wyniki wyborów 2024 do rady miasta i na prezydenta w Wodzisławiu Śląskim

Wyniki wyborów samorządowych 2024 do rady miasta z okręgów numer 1, 2, 3, 4

Mamy już oficjalne wyniki wyborów samorządowych 2024 do rady miasta z okręgów numer 1, 2, 3, 4 podane przez Państwową Komisję Wyborczą. Jak głosowali mieszkańcy? Przedstawiamy oficjalne wyniki PKW.

Wyniki głosowania do rady miasta z okręgu nr 1

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ: WARCOK Krystyna Maria: pozycja 1 : 8,23% (325 głosów) HETMANIOK Bartosz Kamil: pozycja 2 : 4,05% (160 głosów) SZAJOR Ewa Teresa: pozycja 3 : 1,19% (47 głosów) KULIG Henryka: pozycja 4 : 0,58% (23 głosów) SKOLARUS Justyna Angelika: pozycja 5 : 0,23% (9 głosów) SOWA Zbigniew Andrzej: pozycja 6 : 0,43% (17 głosów) GAWLICA Michał: pozycja 7 : 1,67% (66 głosów)

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA: BRAWAŃSKI Krystian: pozycja 1 : 5,6% (221 głosów) GRABOWSKI Grzegorz: pozycja 2 : 2,1% (83 głosów) ŻYMEŁKA Łucja Eugenia: pozycja 3 : 2,99% (118 głosów) PANIC Monika Izabela: pozycja 4 : 0,61% (24 głosów) KOŁACZKOWSKI Kacper Dominik: pozycja 5 : 0,25% (10 głosów) LANGRZYK Henryka Gabriela: pozycja 6 : 0,91% (36 głosów) PIGUŁA Michał Zbigniew: pozycja 7 : 0,33% (13 głosów)

KOMITET WYBORCZY GŁOS POKOLEŃ: ZÖLLNER-SOLOWSKA Katarzyna Barbara: pozycja 1 : 7,27% (287 głosów) KRZYSTAŁA Łukasz Wojciech: pozycja 2 : 1,87% (74 głosów) STOLARSKA Joanna Maria: pozycja 3 : 1,11% (44 głosów) WĘGRZYK Grzegorz Gabriel: pozycja 4 : 0,71% (28 głosów) TROJAŃSKA Karolina Maria: pozycja 5 : 0,28% (11 głosów) RYMER Michał Adam: pozycja 6 : 1,42% (56 głosów) PTASIŃSKI Arkadiusz Karol: pozycja 7 : 2,99% (118 głosów)

KOMITET WYBORCZY WODZISŁAW 2.0: WIDENKA Krzysztof: pozycja 1 : 3,6% (142 głosów) KUBICA Anna: pozycja 2 : 0,84% (33 głosów) GOLUCH Paweł Jan: pozycja 3 : 0,51% (20 głosów) KACZMAREK Marcin Marek: pozycja 4 : 0,35% (14 głosów) MAŁGORZEWICZ Izabela Edyta: pozycja 5 : 0,2% (8 głosów) ZAWADZKA-BIERNACKA Sylwia Brygida: pozycja 6 : 0,1% (4 głosów) KŁOSOK Bartosz Stanisław: pozycja 7 : 1,52% (60 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZ WODZISŁAW: BORUTA Adam Stanisław: pozycja 1 : 2,05% (81 głosów) PLUTA Bożena Barbara: pozycja 2 : 4,66% (184 głosów) HYJEK Mirosław Grzegorz: pozycja 3 : 0,96% (38 głosów) LUBAŃSKA Joanna Barbara: pozycja 4 : 2,38% (94 głosów) STANICZEK Joanna Danuta: pozycja 5 : 0,86% (34 głosów) MANDERLA Paweł Grzegorz: pozycja 6 : 0,99% (39 głosów) WĘGLARZ Jaśmina Barbara: pozycja 7 : 0,25% (10 głosów)

KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA: ELSNER Jakub: pozycja 1 : 14,89% (588 głosów) HELIOSZ Ireneusz Stefan: pozycja 2 : 4,86% (192 głosów) KLIMEK Stefania: pozycja 3 : 2,43% (96 głosów) KONIECZNY Blandyna: pozycja 4 : 2,2% (87 głosów) SOSNA Krzysztof Artur: pozycja 5 : 0,73% (29 głosów) WYROBEK Barbara Maria: pozycja 6 : 0,91% (36 głosów) KRÓLICZEK Adam Alojzy: pozycja 7 : 8,49% (335 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŁĄCZY NAS WODZISŁAW: KRZYŻOK Bartosz Piotr: pozycja 1 : 0,61% (24 głosów) BŁASZCZYK Ewa Anna: pozycja 2 : 0,3% (12 głosów) DZIERŻĘGA Żaneta Sylwia: pozycja 3 : 0,15% (6 głosów) HANC Paweł Bolesław: pozycja 4 : 0,08% (3 głosów) FABIA Anna: pozycja 5 : 0,15% (6 głosów) ŚLIWA Mateusz Marcin: pozycja 6 : 0,08% (3 głosów)



Wyniki głosowania do rady miasta z okręgu nr 2

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ: SZYMANIEC Józef Marian: pozycja 1 : 13,35% (575 głosów) JURA Jędrzej Grzegorz: pozycja 2 : 2,04% (88 głosów) KALICIŃSKA-HUDZIKOWSKA Izabela Katarzyna: pozycja 3 : 1,58% (68 głosów) FRĄCZEK Piotr Nikodem: pozycja 4 : 0,81% (35 głosów) MAZUR Lucyna Klara: pozycja 5 : 1,67% (72 głosów) MIGUŁA Aleksandra Maria: pozycja 6 : 0,84% (36 głosów)

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA: PIOTROWSKA Anna Marta: pozycja 1 : 10,5% (452 głosów) FOJCIK Jakub Grzegorz: pozycja 2 : 3,72% (160 głosów) DUBIEL Joanna Grażyna: pozycja 3 : 2,3% (99 głosów) TKACZYK Krzysztof: pozycja 4 : 0,98% (42 głosów) WUWER Sabina Urszula: pozycja 5 : 2,44% (105 głosów) BUKAŁA Tomasz: pozycja 6 : 0,98% (42 głosów) MAKULSKI Mateusz Dominik: pozycja 7 : 0,39% (17 głosów)

KOMITET WYBORCZY GŁOS POKOLEŃ: WYSTUB Sebastian: pozycja 1 : 2,04% (88 głosów) PALOWSKA Jolanta Krystyna: pozycja 2 : 2,18% (94 głosów) KRÓL Aleksander Jerzy: pozycja 3 : 0,88% (38 głosów) KOCZTORZ Wojciech Ireneusz: pozycja 4 : 1,11% (48 głosów) STACHOWSKA Julia: pozycja 5 : 0,09% (4 głosów) GLINKA Beata Agnieszka: pozycja 6 : 0,3% (13 głosów)

KOMITET WYBORCZY WODZISŁAW 2.0: OLEJNICZAK-PATEREK Danuta Gabriela: pozycja 1 : 1,56% (67 głosów) BIERNACKI Kacper Lech: pozycja 2 : 1,93% (83 głosów) CHRAŚCINA Szymon: pozycja 3 : 0,33% (14 głosów) WYPIÓR-MIGACZ Małgorzata: pozycja 4 : 0,56% (24 głosów) CZECH Artur Andrzej: pozycja 5 : 0,53% (23 głosów) OŚLIZŁO Monika Agnieszka: pozycja 6 : 0,56% (24 głosów) PAŁUCZAK Michał Stanisław: pozycja 7 : 2,44% (105 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZ WODZISŁAW: SZYSZKA Mirosław Marian: pozycja 1 : 3,95% (170 głosów) KANTOR Adam Marcin: pozycja 2 : 3,3% (142 głosów) BORNIKOWSKA Zofia Ewa: pozycja 3 : 1,97% (85 głosów) BŁĘDOWSKA Katarzyna Maria: pozycja 4 : 0,98% (42 głosów) MALIŃSKA Donata Janina: pozycja 5 : 2,16% (93 głosów) CYWKA Mateusz Olesław: pozycja 6 : 2,04% (88 głosów) KRYSTKOWIAK Natalia Olimpia: pozycja 7 : 0,98% (42 głosów)

KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA: BLAZY Mariusz Artur: pozycja 1 : 17,77% (765 głosów) JUZEK Roman Wawrzyn: pozycja 2 : 1,9% (82 głosów) KUFIETA Marta Patrycja: pozycja 3 : 1,11% (48 głosów) KUCHARSKA Justyna Jadwiga: pozycja 4 : 1,25% (54 głosów) CIEPŁY Barbara Stanisława: pozycja 5 : 1,49% (64 głosów) ŻUREK Wojciech Czesław: pozycja 6 : 0,33% (14 głosów) TLOŁKA Ilona: pozycja 7 : 2,07% (89 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŁĄCZY NAS WODZISŁAW: MAJDOWSKI Michał Marian: pozycja 1 : 1,63% (70 głosów) POLAK Paweł Kamil: pozycja 2 : 0,16% (7 głosów) SZWEDA Klaudiusz Konrad: pozycja 3 : 0,3% (13 głosów) BENCZEK Anna Maria: pozycja 4 : 0,07% (3 głosów) MAGOŃ Piotr: pozycja 5 : 0,09% (4 głosów) SZUSZKOWSKA Agnieszka Katarzyna: pozycja 6 : 0,19% (8 głosów) PIETRZAK Magdalena: pozycja 7 : 0,16% (7 głosów)



Wyniki głosowania do rady miasta z okręgu nr 3

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ: KAPCIAK Roman Stanisław: pozycja 1 : 13,38% (425 głosów) KURZAWA Janusz Andrzej: pozycja 2 : 5,26% (167 głosów) HOGIEL Teresa: pozycja 3 : 1,42% (45 głosów) KOZIELSKA Renata: pozycja 4 : 3,93% (125 głosów) BROCHOCKI Zdzisław: pozycja 5 : 0,98% (31 głosów) MAŁGORZEWICZ Bernadeta: pozycja 6 : 0,63% (20 głosów) TKOCZ Stanisław Bonifacy: pozycja 7 : 2,11% (67 głosów)

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA: NOWAK Mirosław Krzysztof: pozycja 1 : 11,65% (370 głosów) RYNKIEWICZ-RYSZKA Anna Elżbieta: pozycja 2 : 4,78% (152 głosów) CIOS Mariusz: pozycja 3 : 2,55% (81 głosów) JARZYNA Joanna Maria: pozycja 4 : 1,35% (43 głosów) ŚLĘCZKA Wiesław Zbigniew: pozycja 5 : 1,01% (32 głosów) SALAMON Karol Mirosław: pozycja 6 : 0,88% (28 głosów) PANIC Natalia Monika: pozycja 7 : 1,67% (53 głosów)

KOMITET WYBORCZY GŁOS POKOLEŃ: SITKO Grażyna: pozycja 1 : 2,01% (64 głosów) KOBYLAŃSKA Anna Maria: pozycja 2 : 1,04% (33 głosów) MAJEWSKI Tomasz Zbigniew: pozycja 3 : 0,31% (10 głosów) OKRĘGLICKI Adrian Henryk: pozycja 4 : 0,09% (3 głosów) WIJA Barbara Wiesława: pozycja 5 : 0,44% (14 głosów) PIOTROWSKI Edward Piotr: pozycja 6 : 0,09% (3 głosów) ZAWADA-PNIAK Dorota Małgorzata: pozycja 7 : 1,73% (55 głosów)

KOMITET WYBORCZY WODZISŁAW 2.0: CHRZĄSZCZ Łukasz Michał: pozycja 1 : 8,94% (284 głosów) GALEWSKI Grzegorz: pozycja 2 : 3,02% (96 głosów) SZEBERA Alicja Stefania: pozycja 3 : 1,23% (39 głosów) TKOCZ Agnieszka Anna: pozycja 4 : 2,71% (86 głosów) KAŹMIERCZAK Agnieszka Teresa: pozycja 5 : 0,82% (26 głosów) LAUKO Szymon Piotr: pozycja 6 : 0,5% (16 głosów) STĘPNIAK Adrian Ryszard: pozycja 7 : 0,25% (8 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZ WODZISŁAW: SZAMATOWICZ Roman: pozycja 1 : 5,32% (169 głosów) KOŻUCHOWSKI Łukasz: pozycja 2 : 1,92% (61 głosów) LIGOCKA Monika: pozycja 3 : 1,32% (42 głosów) STACHOWICZ-KOZAK Magdalena Barbara: pozycja 4 : 0,94% (30 głosów) KIRSZA Arkadiusz Bogusław: pozycja 5 : 0,69% (22 głosów) SASIM Izabela Maria: pozycja 6 : 1,07% (34 głosów) HNIDA Damian Jacek: pozycja 7 : 0,57% (18 głosów)

KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA: SZWAGRZAK Dezyderiusz Dariusz: pozycja 1 : 4,41% (140 głosów) DOMAGAŁA Michał Piotr: pozycja 2 : 0,22% (7 głosów) GARDIAN Agnieszka Ewelina: pozycja 3 : 0,85% (27 głosów) KOKOSZKA Agata Joanna: pozycja 4 : 0,98% (31 głosów) MOŁDRZYK Katarzyna Hanna: pozycja 5 : 0,66% (21 głosów) STĘPIEŃ Klaudia Anna: pozycja 6 : 0,28% (9 głosów) SZENDZIELORZ Michał Maciej: pozycja 7 : 0,98% (31 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŁĄCZY NAS WODZISŁAW: PIWOŃSKI Marcin Michał: pozycja 1 : 2,86% (91 głosów) PYTLIK Paweł Marek: pozycja 2 : 1,04% (33 głosów) SŁODOWY Paulina Janina: pozycja 3 : 0,35% (11 głosów) OPIATOWSKA Monika Kaja: pozycja 4 : 0,19% (6 głosów) SUROSZ Sylwia Katarzyna: pozycja 5 : 0,35% (11 głosów) BENCZEK Dariusz Mirosław: pozycja 6 : 0,22% (7 głosów)



Wyniki głosowania do rady miasta z okręgu nr 4

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ: PTAK Lidia Benedykta: pozycja 1 : 17,81% (863 głosów) STROKOSZ Wojciech Mirosław: pozycja 2 : 2,15% (104 głosów) HAJZIG Piotr Jan: pozycja 3 : 0,76% (37 głosów) SKABA Ilona Maria: pozycja 4 : 0,58% (28 głosów) SZOLC Sylwia Maria: pozycja 5 : 0,91% (44 głosów) DUDEŃKO Grzegorz Stanisław: pozycja 6 : 0,5% (24 głosów) DROSIO Marian: pozycja 7 : 3,94% (191 głosów)

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA: POŁEDNIK Barbara Ewa: pozycja 1 : 13,23% (641 głosów) GRZYBACZ Stefan: pozycja 2 : 3,57% (173 głosów) GOJNY Rafał Paweł: pozycja 3 : 2,95% (143 głosów) MROWIEC Karolina Anna: pozycja 4 : 2,04% (99 głosów) GOŁDYN Julia Natalia: pozycja 5 : 1,05% (51 głosów) JAMIOŁA Kinga Karolina: pozycja 6 : 0,89% (43 głosów) REGUŁA Adriana Luiza: pozycja 7 : 0,54% (26 głosów) HUPTYŚ Leszek Grzegorz: pozycja 8 : 0,54% (26 głosów)

KOMITET WYBORCZY GŁOS POKOLEŃ: SZYMCZAK Dariusz Jerzy: pozycja 1 : 2,11% (102 głosów) PIETYRA Grażyna Teresa: pozycja 2 : 2,93% (142 głosów) SWOBODA Krzysztof Łukasz: pozycja 3 : 0,66% (32 głosów) DURKA Bogumiła Ewa: pozycja 4 : 0,23% (11 głosów) STACHOWSKI Ireneusz: pozycja 5 : 0,54% (26 głosów) BLANIK Jolanta Katarzyna: pozycja 6 : 0,08% (4 głosów) KUCZERA Sebastian: pozycja 7 : 0,6% (29 głosów) RACZKOWSKI Wojciech: pozycja 8 : 0,21% (10 głosów)

KOMITET WYBORCZY WODZISŁAW 2.0: SZATYŁO Alan Hieronim: pozycja 1 : 4,15% (201 głosów) JĘDRYKA Adrian Michał: pozycja 2 : 3,16% (153 głosów) SZCZYPKA Agnieszka Jadwiga: pozycja 3 : 1,86% (90 głosów) RDUCH Szymon Mateusz: pozycja 4 : 0,87% (42 głosów) STYRNOL Sabina Maria: pozycja 5 : 0,95% (46 głosów) PAPIS Natalia Aneta: pozycja 6 : 0,43% (21 głosów) KOŹMICKI Robert Stanisław: pozycja 7 : 0,33% (16 głosów) DĄBROWSKI Mariusz Jacek: pozycja 8 : 1,09% (53 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZ WODZISŁAW: GRELA Izabela Katarzyna: pozycja 1 : 6,05% (293 głosów) ADAMIK Brygida Sylwia: pozycja 2 : 5,9% (286 głosów) FARON Dariusz Stanisław: pozycja 3 : 1,94% (94 głosów) SZŁYK Rafał Waldemar: pozycja 4 : 0,83% (40 głosów) ŚNIEG Katarzyna Sylwia: pozycja 5 : 1,32% (64 głosów) HOJKA Ewa Maria: pozycja 6 : 0,91% (44 głosów) WACŁAWIK Łukasz Edward: pozycja 7 : 0,17% (8 głosów) KALINOWSKA Iwona Maria: pozycja 8 : 1,82% (88 głosów)

KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA: GAMŻA Magdalena Maria: pozycja 1 : 0,6% (29 głosów) MĘŻYK Antoni Jacek: pozycja 2 : 2,72% (132 głosów) BRZEZINKA Danuta Anna: pozycja 3 : 0,29% (14 głosów) GÓRSKA Joanna Małgorzata: pozycja 4 : 0,45% (22 głosów) GÓRECKA Zuzanna: pozycja 5 : 0,33% (16 głosów) PIASECKA Zuzanna Weronika: pozycja 6 : 0,72% (35 głosów) ZIELIŃSKI Adrian Krzysztof: pozycja 7 : 0,54% (26 głosów) ZIĘTARA Konrad Marcin: pozycja 8 : 0,89% (43 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŁĄCZY NAS WODZISŁAW: ADAMCZYK Mariusz Konrad: pozycja 1 : 1,63% (79 głosów) SZEWCZYK Michał Marek: pozycja 2 : 0,21% (10 głosów) PISZCZELOK Katarzyna: pozycja 3 : 0,12% (6 głosów) GAJDA Łukasz Paweł: pozycja 4 : 0,23% (11 głosów) GRZEGORCZYK Julia Anna: pozycja 5 : 0,19% (9 głosów) RÓŻAŃSKI Kacper Sylwester: pozycja 6 : 0,08% (4 głosów) SZKATUŁA Edyta: pozycja 7 : 0,21% (10 głosów) PIETRZAK Jarosław Jerzy: pozycja 8 : 0,23% (11 głosów)



Niebawem otrzymamy oficjalne wyniki PKW na prezydenta w Wodzisławiu Śląskim

Czekamy na oficjalne wyniki Państwowej Komisji Wyborczej. Gdy zostaną ogłoszone, to u nas dowiesz się, jak głosowali mieszkańcy w wyborach samorządowych 2024 na prezydenta w Wodzisławiu Śląskim

Kto może kandydować na prezydenta w wyborach samorządowych?

Na prezydenta może kandydować obywatel Polski, który ma prawo wybierania w tych wyborach oraz który najpóźniej w dniu głosowania ma ukończony 25. rok życia. Ponadto warto wiedzieć, że taka osoba nie ma obowiązku stale zamieszkiwać na obszarze gminy, w której kandyduje

Jak wyglądają wybory na prezydenta?

Aby wygrać wybory, kandydat musi zebrać więcej niż połowę ważnie oddanych głosów. Jeśli tak się nie stanie, to organizuje się drugą turę wyborów. Dzieje się to czternastego dnia po pierwszym głosowaniu.

Druga tura przebiega w ten sposób, że głos oddaje się na jednego z dwóch kandydatów, którzy w pierwszej turze zebrali największą liczbę głosów. Może jednak wystąpić okoliczność, że więcej niż dwóch kandydatów zdobędzie liczbę głosów uprawniających do kandydowania w drugiej turze. W tego typu sytuacji o dopuszczeniu kandydata do wyborów w drugiej turze rozstrzyga większa liczba obwodów głosowania, w których jeden z kandydatów otrzymał większe poparcie. Natomiast jeśli liczba tych obwodów byłaby wciąż równa, to o podjęciu decyzji rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez gminną komisję wyborczą.

W drugiej turze wyborów wygrywa kandydat, który otrzymał większą liczbę ważnie oddanych głosów. Tutaj też może wystąpić sytuacja, że kandydaci zbiorą taką samą ilość głosów. W tym wypadku wygranym zostaje ta osoba, która otrzymała więcej głosów w większej liczbie obwodów głosowania niż drugi kandydat.

Dane pochodzą z Państwowej Komisji Wyborczej i mogą podlegać aktualizacji. Wszelkie błędy należy zgłaszać bezpośrednio do PKW.