Otwierają ogródki jordanowskie na Trzech Wzgórzach w Wodzisławiu Śl. Będą dezynfekować urządzenia

W piłkę nie pokopiesz. Boiska zamknięte. Dlaczego i do kiedy?

Boiska szkolne oraz Orliki znajdujące się na terenie Wodzisławia Śląskiego, pozostają zamknięte do odwołania. Nie wszystkim mieszkańcom się to podoba. Są chętni do pogrania w piłkę nożną. Wskazują, że np. w Żorach boiska można było otworzyć.