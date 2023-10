Palce diabła na Śląsku! Niezwykły i rzadko spotykany grzyb znaleziony w Pszowie i Rydułtowach. Okratek australijski wygląda jak ośmiornica

Palce diabła na Śląsku! Niezwykły i rzadko spotykany grzyb w kilku lokalizacjach

Jak poinformował nas profesor Rostański - W tym roku pierwszy raz zobaczyłem go na Śląsku. Było to w Jastrzębiu-Zdroju.

Okratek australijski to stosunkowo nowy grzyb w polskich lasach. Pierwszy raz zauważono go w latach 70. XX wieku. Wcześniej występował już w Europie, a wywodzi się z Australii i Nowej Zelandii. Nie rośnie jeszcze w całym kraju, ale zasięg jego występowania powiększa się, dlatego coraz częściej można się natknąć na to dziwo.

Czy można go jeść?

Okratek australijski nie jest trujący, jednak trudno wyobrazić sobie, by ktoś chciał go przyrządzić. Wewnętrzna warstwa grzyba wydziela fetor padliny podobny do woni innego grzyba, sromotnika smrodliwego. Ma to zwabić owady, które przenoszą zarodniki grzyba. Co ciekawe, w niektórych krajach młode owocniki, zwane też czarcimi jajami, są uważane za przysmak.