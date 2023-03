Pan Krzysztof z Wodzisławia walczy o zwrot owiec. Zabrało je Pogotowie dla Zwierząt. Właściciel wskazuje, że owce były zadbane ZDJĘCIA

- Ponieważ koło działki biegnie ścieżka rowerowa, często cykliści zatrzymywali się tam i podziwiali moje owce. Na początku 2022 roku zauważyłem samochód, który stał na wjeździe do mojej działki. Zatrzymałem się i zapukałem w szybę, ale nikt nie otwiera. Mówię więc głośno i wyraźnie, że to jest teren prywatny i nie życzę sobie, żeby ktoś tu parkował. Bo przede wszystkim zastawia wjazd na działkę – opowiada pan Krzysztof.

Zapewnia, że wszyscy w rodzinie bardzo dbali o te zwierzęta. - Jak sam nie mogłem nakarmić owiec, robiły to wnuki albo przyjaciele. Owce były pupilami rodziny i naszych przyjaciół – oznajmia. Nie zmienia to faktu, że zwierzęta zostały zabrane z działki w asyście policji. Pan Krzysztof zgłosił w komendzie zaginięcie owiec. - Odmówiono mi przyjęcia takiego zgłoszenia, bo zwierzęta zostały zabrane w asyście policji. Mogę tylko zeznawać w sprawie. Nie wzywano mnie ani do prokuratury ani do sądu – mówi pan Krzysztof. Za jakiś czas dostał nakazowy wyrok sądowy, że ma zapłacić 3 tysiące złotych na rzecz dwóch organizacji, w tym Pogotowia dla Zwierząt - dla jednej 2 tys. zł, dla drugiej 1 tys. zł. Mówi, że nie uiści żadnej z tych kwot, orzeczenie zaskarżył do Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim. Sprawą zajmuje się równiej wydział ochrony środowiska urzędu miasta.

- Zaniedbania zostały opisane we wniosku do gminy o czasowe odebranie zwierząt, jak i w zawiadomieniu złożonym w policji. Owce po interwencji przekazane zostały do gospodarstwa rolnego, aby podjęło się nad nimi opieki i obecnie są w dobrym stanie – dodaje.

- Podstawą prawną odbioru owiec był tryb interwencyjny, z art. 7 ust 3 Ustawy o Ochronie Zwierząt, to znaczy co najmniej zagrożenie utraty zdrowia zwierząt poprzez warunki ich przebywania oraz ich stan – odpowiada Kinga Żelewska, prezes stowarzyszenia.

Co na to Pogotowie dla Zwierząt?

„Pogotowie dla Zwierząt z siedzibą w Sekłaku nie zostało wykreślone z rejestru KRS, ponieważ jest to stowarzyszenie zwykłe i widniało w ewidencji stowarzyszeń zwykłych powiatu węgrowskiego. Z uwagi na zmianę siedziby na powiat miński – zanim starostwo w Węgrowie przesłało dokumenty o zmianie siedziby do Mińska Mazowieckiego wykreślono Pogotowie z rejestru starostwa w Węgrowie, ponieważ zmieniliśmy siedzibę. Jednak nie powinno tego robić póki starostwo w Mińsku nie zarejestruje organizacji w nowym miejscu. To prosta procedura dla obu organów administracji okazała się zbyt skomplikowana. Niestety tak działają urzędy. W dniu interwencji organizacja była wpisana w rejestry i interwencja została przeprowadzona właściwie” – pisze prezes Żelewska.

Według Pogotowia, Grzegorz Bielawski jest najbardziej skutecznym obrońcą zwierząt w Polsce. „Prowadzi rocznie kilka tysięcy interwencji, czyli wykonuje ich od kilku do kilkunastu dziennie na zlecenie różnych organizacji - nie tylko Pogotowia dla Zwierząt. I proszę uwierzyć, iż aby skutecznie ratować w tym kraju zwierzęta nie trzeba być w zarządzie organizacji. Grzegorz Bielawski faktycznie ma taki zakaz od roku 2022 r. ale trzeba pamiętać, iż nie zasiada on z własnego wyboru we władzach fundacji i stowarzyszeń już od 2014 roku. To jest jego decyzja więc wyrok sądu w jednej ze spraw, gdzie nie oddał właścicielce zwierząt nad którymi się znęcała - w przypadku jego codziennej działalności - nic nie zmienia. Nadal jest najlepszy ratowaniu zwierząt. W interwencji dotyczącej odbioru owiec Grzegorz Bielawski nie brał akurat udziału” – czytamy dalej.